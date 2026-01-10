Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
Завтра в 05:00
7 июн в 05:00
$276 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу Далата, где вас ждут кофейные плантации, водопады и архитектурные чудеса. Идеальное место для отдыха от южной жары
Начало: По договорённости с организатором
7 июн в 05:30
9 июн в 05:30
от $296 за человека
Индивидуальная
Далат: город фантазий, цветов и впечатлений
Самый необычный город Вьетнама: от Crazy House до Долины любви
7 июн в 05:00
8 июн в 05:00
от $380 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 8 янв 2026
Экскурсия была 8 января 2026 года. Ездили в Далат с Михаилом!!! Нужно понимать, что это не маленькие расстояния на автомобиле,
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А
Прекрасная насыщенная экскурсия. Приятно проведено время, а главное без спешки и суеты, в ключевых местах Далата. Экскурсию провел прекрасно говорящий по русски гид Минь Хай. Благодарим за такой приятный день и отдельное спасибо водителю за комфортное вождение 👌
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С
Все прошло супер)
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И
Замечательная экскурсия! Михаил очень приятный собеседник, знает о Вьетнаме всё и даже больше, готов ответить на любой вопрос. Очень интересные места. Обязательно рекомендую к посещению!
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Хочу поделиться потрясающими впечатлениями от экскурсии в Далат! Всё было организовано на высшем уровне — от начала и до конца
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Е
Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
Поездка получилась очень интересной и насыщенной. Михаил рассказал много увлекательных
Поездка получилась очень интересной и насыщенной. Михаил рассказал много увлекательных
+5
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И
Очень понравилась экскурсия! Комфортный формат-12 часов пролетели незаметно! Неспешно, познавательно, без толп туристов. Рекомендую для жителей мегаполиса. Ощущение спокойствия и
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Е
Огромное спасибо Михаилу! Далат к посещению обязателен! Рекомендую сделать это в туре с Михаилом!!! Прекрасная экскурсия, гибкий подход к местам
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С
Экскурсия прошла замечательно. Михаил забрал нас в гостинице в оговоренное время. Дорога до первой остановки проходила в легкой и интересной
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М
Михаил для нас просто находка во Вьетнаме! Человек абсолютно комфортный, составил для нас маршрут, который был нам нужен и интересен,
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Всего 65 отзывов в Муйне в категории "Далат"
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Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Далат»
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Сколько стоит экскурсия по Муйне в июне 2026
Сейчас в Муйне в категории "Далат" можно забронировать 3 экскурсии от 276 до 380. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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