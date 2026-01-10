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поездка оставила только самые тёплые воспоминания.



Отдельное спасибо гиду Александре: она невероятно позитивная, внимательная и умеет расположить к себе. Общение с ней сделало путешествие ещё приятнее — было легко, весело и очень информативно.



Организация тоже на высоте:



комфортабельный транспорт — поездка прошла без малейших неудобств;



в машине была вода — мелочь, а приятно;



включён вкусный обед — можно не беспокоиться о перекусах и полностью погрузиться в атмосферу путешествия;



время на осмотр локаций гибко адаптировалось под наши пожелания — это очень ценно, когда маршрут подстраивается под группу, а не наоборот.



Единственный момент, который стоит учесть будущим путешественникам: лучше заранее взять с собой дождевик или зонт, а также тёплые вещи (например, ветровку). Мы узнали об этом только накануне поездки и не успели подготовиться, но нам невероятно повезло с погодой — всё обошлось без сюрпризов. Тем не менее, если планируете поездку из Москвы, лучше сразу включить эти вещи в список необходимых.



В целом, экскурсия превзошла ожидания. Однозначно рекомендую и маршрут, и гида Александру — вы получите массу ярких эмоций и останетесь довольны каждой минутой!