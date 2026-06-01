Далат — город, который удивляет с первого взгляда. Здесь среди гор и хвойных лесов соседствуют фантастический Crazy House, живописные кофейные плантации, цветочные парки и необычные архитектурные комплексы. За один день вы познакомитесь с самыми яркими символами города, увидите потрясающие панорамы и узнаете, почему Далат называют самым европейским и романтичным городом Вьетнама.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $380 за человека

Описание экскурсии

5:00 — выезд

Ранним утром отправимся в Далат — город, который называют вьетнамской столицей цветов и вечной весны.

8:00–8:30 — остановка на завтрак

Сделаем паузу в пути, чтобы отдохнуть и позавтракать перед насыщенной программой.

9:00–9:30 — кофейные плантации и мини-зоопарк Фу Ан

Вы увидите, как выращивают знаменитый вьетнамский кофе, познакомитесь с процессом производства кофе лювак и сможете понаблюдать за животными, связанными с этим необычным продуктом.

10:00–10:45 — глиняный туннель

Прогуляетесь по уникальному комплексу под открытым небом, где история Далата рассказана через масштабные скульптуры и архитектурные композиции из глины.

11:15–11:45 — Crazy House

Посетите одну из самых необычных построек мира. Лабиринты переходов, фантастические формы и сюрреалистические детали делают этот дом настоящим произведением искусства.

12:00–12:45 — обед

Попробуете блюда традиционной вьетнамской кухни в местном ресторане.

13:00–14:30 — Долина любви и Холм мечты

Полюбуетесь цветочными садами, живописными панорамами и озером Тхан Тхо. Увидите миниатюрные копии известных достопримечательностей мира и пройдёте по впечатляющему стеклянному мосту 7D между холмами.

14:45–15:15 — магазин местных деликатесов

Продегустируете сухофрукты и популярные продукты региона, которые часто привозят из Далата в качестве гастрономических сувениров.

19:30 — возвращение в отель

Организационные детали