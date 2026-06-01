Самый необычный город Вьетнама: от Crazy House до Долины любви
Далат — город, который удивляет с первого взгляда.
Здесь среди гор и хвойных лесов соседствуют фантастический Crazy House, живописные кофейные плантации, цветочные парки и необычные архитектурные комплексы.
За один день вы познакомитесь с самыми яркими символами города, увидите потрясающие панорамы и узнаете, почему Далат называют самым европейским и романтичным городом Вьетнама.
Описание экскурсии
5:00 — выезд Ранним утром отправимся в Далат — город, который называют вьетнамской столицей цветов и вечной весны.
8:00–8:30 — остановка на завтрак Сделаем паузу в пути, чтобы отдохнуть и позавтракать перед насыщенной программой.
9:00–9:30 — кофейные плантации и мини-зоопарк Фу Ан Вы увидите, как выращивают знаменитый вьетнамский кофе, познакомитесь с процессом производства кофе лювак и сможете понаблюдать за животными, связанными с этим необычным продуктом.
10:00–10:45 — глиняный туннель Прогуляетесь по уникальному комплексу под открытым небом, где история Далата рассказана через масштабные скульптуры и архитектурные композиции из глины.
11:15–11:45 — Crazy House Посетите одну из самых необычных построек мира. Лабиринты переходов, фантастические формы и сюрреалистические детали делают этот дом настоящим произведением искусства.
12:00–12:45 — обед Попробуете блюда традиционной вьетнамской кухни в местном ресторане.
13:00–14:30 — Долина любви и Холм мечты Полюбуетесь цветочными садами, живописными панорамами и озером Тхан Тхо. Увидите миниатюрные копии известных достопримечательностей мира и пройдёте по впечатляющему стеклянному мосту 7D между холмами.
14:45–15:15 — магазин местных деликатесов Продегустируете сухофрукты и популярные продукты региона, которые часто привозят из Далата в качестве гастрономических сувениров.
19:30 — возвращение в отель
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Toyota Vios, Hyundai Elantra, Kia Cerato, Toyota Venza, Toyota Veloz, Ford Transit, Hyundai Solati или аналогичном (в зависимости от количества человек)
Вам необходимо заказать завтрак на ресепшене отеля или купить перекус в супермаркете
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный (от 2х человек)
$190
Экстра (от 3-4х человек)
$160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Том — Организатор в Муйне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 161 туриста
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