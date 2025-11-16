Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу Далата, где вас ждут кофейные плантации, водопады и архитектурные чудеса. Идеальное место для отдыха от южной жары
Далат - это не просто город, а настоящий оазис среди гор, где каждый уголок пропитан романтикой и историей.
Здесь вы сможете увидеть кофейные плантации, канатную дорогу, ведущую к монастырю Чук Лам, читать дальше
и захватывающий водопад Датанла. Уникальная архитектура Crazy House и храмовый комплекс Линь Фуок не оставят равнодушными.
Всё это в сопровождении опытного гида, который расскажет о каждом месте и сделает ваше путешествие незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальные природные виды
🏛 Необычная архитектура
☕ Посещение кофейных плантаций
🚡 Поездка на канатной дороге
🌊 Водопад Датанла
🍜 Обед из вьетнамских блюд
Что можно увидеть
Кофейные плантации
Канатная дорога до монастыря Чук Лам
Водопад Датанла
Crazy House
Храмовый комплекс Линь Фуок
Описание экскурсии
05:00 — гид заберёт вас из отеля
09:00–09:40 — кофейные плантации
Вы увидите, где растут кофейные деревья и живут зверьки, играющие ключевую роль в производстве кофе лювак, — одного из самых дорогих в мире.
10:00–10:50 — канатная дорога до монастыря Чук Лам
Канатная дорога, построенная австрийскими инженерами, протянулась на 2,3 километра. С верхней площадки открываются живописные виды на Далат, утопающий в зелени гор.
11:15–12:00 — водопад Датанла
Мы спустимся к нему на электросанях по рельсам, проложенным через джунгли, — захватывающая поездка, которая в первый раз бывает одновременно и страшной, и очень увлекательной.
12:20–13:00 — обед из вьетнамских блюд
13:20–14:00 — знаменитый на весь мир Crazy House
«Сумасшедший дом» тётушки Нга — самая посещаемая достопримечательность Далата. И это неудивительно: здание входит в десятку необычных архитектурных объектов мира.
14:20–15:00 — храмовый комплекс Линь Фуок
Вы посетите одну из самых оригинальных пагод не только во Вьетнаме, но и в мире — стены и украшения созданы из осколков стекла, фарфора и керамики. Недаром её называют бутылочным храмом.
19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Toyota Vios, Hyundai Elantra, KIA Cerato, Toyota Venza, Toyota Veloz, Ford Transit, Hyundai Solati или аналогичном (в зависимости от количества человек)
В стоимость программы всё включено — при необходимости возьмите с собой немного наличных денег для покупки сувениров
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Том — Организатор в Муйне
Провёл экскурсии для 33 туристов
Добро пожаловать во Вьетнам вместе с нашим агентством — вашим гидом в мир удивительных путешествий! 🌴
Вы мечтаете об отдыхе, полном ярких впечатлений, экзотической природы и незабываемых приключений? С нами ваши читать дальше
мечты становятся реальностью!
Мы ведущая туристическая компания во Вьетнаме с многолетним опытом работы. Мы предлагаем индивидуальные и групповые туры по всей стране! Откройте для себя живописные пляжи Южно-Китайского моря, древние храмы и пагоды, вкуснейшую вьетнамскую кухню, культурные традиции и доброжелательность местных жителей.
Создайте свои лучшие воспоминания во Вьетнаме — с нами легко, безопасно и интересно!