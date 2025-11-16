Далат - это не просто город, а настоящий оазис среди гор, где каждый уголок пропитан романтикой и историей.Здесь вы сможете увидеть кофейные плантации, канатную дорогу, ведущую к монастырю Чук Лам,

и захватывающий водопад Датанла. Уникальная архитектура Crazy House и храмовый комплекс Линь Фуок не оставят равнодушными. Всё это в сопровождении опытного гида, который расскажет о каждом месте и сделает ваше путешествие незабываемым

за 1–2 человек или $116 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

05:00 — гид заберёт вас из отеля

09:00–09:40 — кофейные плантации

Вы увидите, где растут кофейные деревья и живут зверьки, играющие ключевую роль в производстве кофе лювак, — одного из самых дорогих в мире.

10:00–10:50 — канатная дорога до монастыря Чук Лам

Канатная дорога, построенная австрийскими инженерами, протянулась на 2,3 километра. С верхней площадки открываются живописные виды на Далат, утопающий в зелени гор.

11:15–12:00 — водопад Датанла

Мы спустимся к нему на электросанях по рельсам, проложенным через джунгли, — захватывающая поездка, которая в первый раз бывает одновременно и страшной, и очень увлекательной.

12:20–13:00 — обед из вьетнамских блюд

13:20–14:00 — знаменитый на весь мир Crazy House

«Сумасшедший дом» тётушки Нга — самая посещаемая достопримечательность Далата. И это неудивительно: здание входит в десятку необычных архитектурных объектов мира.

14:20–15:00 — храмовый комплекс Линь Фуок

Вы посетите одну из самых оригинальных пагод не только во Вьетнаме, но и в мире — стены и украшения созданы из осколков стекла, фарфора и керамики. Недаром её называют бутылочным храмом.

19:00 — возвращение в отель

Организационные детали