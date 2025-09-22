Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в Муйне
Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
22 сен в 07:00
1 окт в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
За один день в Далате вас ждут водопады, монастыри и уникальная архитектура. Откройте для себя этот живописный уголок Вьетнама
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
22 сен в 05:00
1 окт в 05:00
$231 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
Завтра в 05:00
15 сен в 05:00
$450 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муйне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Муйне в сентябре 2025
Сейчас в Муйне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 177 до 450. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Муйне (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 65 ⭐ отзывов, цены от $177. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь