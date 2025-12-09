Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Муйне на русском языке, цены от $177. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 часов 54 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Лучший выбор Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне) Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата $258 за всё до 2 чел. На машине 7 часов 18 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Индивидуальная экскурсия в Муйне Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана Начало: В отеле в Муйне/Фантьете $177 за всё до 2 чел. 9 часов Индивидуальная Кайтбординг в Муйне: обучение Почувствуйте адреналин и свободу на волнах! Индивидуальное обучение кайтбордингу в Муйне для всех желающих Начало: В районе пляжа «Малибу» или другом месте по догово... $800 за человека Другие экскурсии Муйне

