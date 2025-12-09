Индивидуальная
Лучший выборДалат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
15 дек в 05:00
17 дек в 05:00
$258 за всё до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в Муйне
Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
15 дек в 07:00
17 дек в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Кайтбординг в Муйне: обучение
Почувствуйте адреналин и свободу на волнах! Индивидуальное обучение кайтбордингу в Муйне для всех желающих
Начало: В районе пляжа «Малибу» или другом месте по догово...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$800 за человека
