Найдено 3 экскурсии в категории « Почувствовать себя местным » в Муйне на русском языке, цены от $13. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 часов 54 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Лучший выбор Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне) Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата $258 за всё до 2 чел. На машине 7 часов 18 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Индивидуальная экскурсия в Муйне Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана Начало: В отеле в Муйне/Фантьете $177 за всё до 2 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Чай vs кофе: лекция и дегустация Откройте для себя мир вьетнамского чая и кофе через лекцию и дегустацию. Узнайте о традициях и попробуйте уникальные сорта в уютной атмосфере Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00 $13 за человека Другие экскурсии Муйне Последние отзывы на экскурсии И Илья Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне) Отличное погружение в мир чая и кофе, Максим очень интересный рассказчик - максимально рекомендую😊

