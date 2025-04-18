Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
За один день в Далате вас ждут водопады, монастыри и уникальная архитектура. Откройте для себя этот живописный уголок Вьетнама
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
«Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники»
7 сен в 05:00
8 сен в 05:00
$231 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов
Погрузитесь в атмосферу Далата, где вас ждут кофейные плантации, водопады и архитектурные чудеса. Идеальное место для отдыха от южной жары
Начало: По договорённости с организатором
«Далат — город туманов, романтики и вечной весны»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от $296 за всё до 10 чел.
В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение, что ехать в Далат
Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
