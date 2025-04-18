читать дальше

точно нужно, но на индивидуальную экскурсию. Т. к. самые туристические места мы уже посещали, а интересовал нас в большей степени кофе лювак, Максим подошел к организации нашей экскурсии максимально индивидуально: из тех мест, где мы раньше были, мы посетили только производство кофе и храм с большой статуей золотого Будды, все остальные локации были незнакомы и потому экскурсия проучилась максимально познавательной и интересной. Из необычного: ферма по выращиванию сверчков, где их можно было продегустировать, производство шелка, где можно наглядно увидеть полный цикл изготовления натурального шелка. Были еще красивые локации, а вишенка на торте нашего маленького путешествия в Далат на фото- Храм и статуя Богини Милосердия- это лучший финал экскурсии, который можно себе представить. Отдельно хочется сказать теплые слова в адрес Максима: думающий, интеллектуальный, очень приятный в общении человек, с большим багажом знаний о Вьетнаме, с искренним интересом и горящими глазами ко всему, чем занимается. Искренне благодарим и ждем новых встреч)