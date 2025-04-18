Мои заказы

Экскурсии в Муйне весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Муйне на русском языке, цены от $231. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
На машине
12 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
За один день в Далате вас ждут водопады, монастыри и уникальная архитектура. Откройте для себя этот живописный уголок Вьетнама
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
«Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники»
7 сен в 05:00
8 сен в 05:00
$231 за всё до 2 чел.
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$450 за всё до 3 чел.
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов
Погрузитесь в атмосферу Далата, где вас ждут кофейные плантации, водопады и архитектурные чудеса. Идеальное место для отдыха от южной жары
Начало: По договорённости с организатором
«Далат — город туманов, романтики и вечной весны»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от $296 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    18 апреля 2025
    Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
    В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение, что ехать в Далат
    читать дальше

    точно нужно, но на индивидуальную экскурсию. Т. к. самые туристические места мы уже посещали, а интересовал нас в большей степени кофе лювак, Максим подошел к организации нашей экскурсии максимально индивидуально: из тех мест, где мы раньше были, мы посетили только производство кофе и храм с большой статуей золотого Будды, все остальные локации были незнакомы и потому экскурсия проучилась максимально познавательной и интересной. Из необычного: ферма по выращиванию сверчков, где их можно было продегустировать, производство шелка, где можно наглядно увидеть полный цикл изготовления натурального шелка. Были еще красивые локации, а вишенка на торте нашего маленького путешествия в Далат на фото- Храм и статуя Богини Милосердия- это лучший финал экскурсии, который можно себе представить. Отдельно хочется сказать теплые слова в адрес Максима: думающий, интеллектуальный, очень приятный в общении человек, с большим багажом знаний о Вьетнаме, с искренним интересом и горящими глазами ко всему, чем занимается. Искренне благодарим и ждем новых встреч)

  • А
    Алёна
    5 февраля 2025
    Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
    Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
    читать дальше

    на шёлковое фабрике, выпили самый дорогой кофе в мире, покатались на страусе, погладили львят, бинтуронгов, покормили слонов, обезьян, оленей, посетили жд вокзал в Далате с магазином вкуснейшего шоколада, Лунный дом (Ceazy House), увидели чудесные буддийские пагоды… Даже рай и ад посетили

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муйне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
  2. Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
  3. Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Муйне в сентябре 2025
Сейчас в Муйне в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 231 до 450. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Муйне (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Весенние», 51 ⭐ отзыв, цены от $231. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь