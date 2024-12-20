4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Тур на джипах по дюнам
Погрузитесь в атмосферу Муйне на джипах, исследуя белые и красные дюны, рыбацкую деревню и живописный ручей
Начало: Вестибюль вашего отеля
«Рассекая по дороге на джипах, мы выйдем на рассвете или закате, чтобы исследовать белые и красные песчаные дюны»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
21 дек в 04:30
$24.15 за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Хошимина в Муйне: закат и дюны
Путешествие на джипе из Хошимина в Муйне через волшебный ручей и рыбацкую деревню. Насладитесь дюнами и захватывающим закатом
Начало: 229 Pham Ngu Lao Street, District 1 Ho Chi Minh
«После нас ждет посещение красных и белых дюн — отличная возможность сделать фотографии, а также понаблюдать за захватывающим закатом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
$65.08 за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповой тур в Муйне: дюны на джипе
Прикоснитесь к природе, отправившись на джипе к дюнам Муйне. Восход или закат солнца, рыбацкая деревня и ручей Фей - всё это в одном туре
Начало: Ваш отель
«К завораживающим дюнам Отправьтесь в захватывающий тур на джипах к дюнам Муйне, чтобы понаблюдать за восходом или закатом солнца»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
21 дек в 04:30
$7.58 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Вечерние»
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