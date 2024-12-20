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1 чел. По популярности Джиппинг 4.5 часа Групповая до 15 чел. Тур на джипах по дюнам Погрузитесь в атмосферу Муйне на джипах, исследуя белые и красные дюны, рыбацкую деревню и живописный ручей Начало: Вестибюль вашего отеля «Рассекая по дороге на джипах, мы выйдем на рассвете или закате, чтобы исследовать белые и красные песчаные дюны» Расписание: Ежедневно $ 24.15 за человека 12 часов Групповая до 15 чел. Из Хошимина в Муйне: закат и дюны Путешествие на джипе из Хошимина в Муйне через волшебный ручей и рыбацкую деревню. Насладитесь дюнами и захватывающим закатом Начало: 229 Pham Ngu Lao Street, District 1 Ho Chi Minh «После нас ждет посещение красных и белых дюн — отличная возможность сделать фотографии, а также понаблюдать за захватывающим закатом» Расписание: Ежедневно $ 65.08 за человека Джиппинг 4 часа Групповая до 15 чел. Групповой тур в Муйне: дюны на джипе Прикоснитесь к природе, отправившись на джипе к дюнам Муйне. Восход или закат солнца, рыбацкая деревня и ручей Фей - всё это в одном туре Начало: Ваш отель «К завораживающим дюнам Отправьтесь в захватывающий тур на джипах к дюнам Муйне, чтобы понаблюдать за восходом или закатом солнца» Расписание: Ежедневно $ 7.58 за человека Другие экскурсии Муйне

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Вечерние»

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