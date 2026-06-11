Однодневная поездка из Муйне в Далат — это возможность сменить морские пейзажи на прохладу гор, сосновые леса и атмосферу старого курорта.
Вы увидите водопад Датанла, побываете в монастыре Чук Лам и
Вы увидите водопад Датанла, побываете в монастыре Чук Лам и
Описание экскурсииИз Муйне вы отправитесь в Далат — горный курорт с мягким климатом, сосновыми лесами и заметным французским наследием. За один день познакомитесь с городом, который называют вьетнамским «маленьким Парижем», и увидите его самые выразительные места. В программе — живописный водопад Датанла, где можно прогуляться по ухоженной территории и при желании прокатиться на родельбане. Затем вас ждёт монастырь Чук Лам на берегу озера Туйен Лам — одно из самых спокойных и красивых мест в окрестностях Далата. Здесь вы узнаете о вьетнамском буддизме и почувствуете атмосферу дзен-монастыря среди соснового леса. Вы также посетите храм с 24-метровой статуей Сидящего Будды, расположенной на одной из высоких точек города. Отдельной частью поездки станет знаменитый Крэйзи хаус — фантазийное здание с лестницами, переходами и причудливыми формами, которое давно стало символом Далата. Во время прогулки вы услышите историю его создательницы и рассмотрите необычные архитектурные детали. Завершит маршрут пагода Линь Фуок, известная своим мозаичным оформлением из стекла, керамики и фарфора. На её территории находится статуя богини милосердия Куан Ам, созданная из цветов. Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть природу, храмы и необычную архитектуру Далата. Получится насыщенное путешествие в один из самых необычных городов Вьетнама.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Далат
- Водопад Датанла
- Монастырь Чук Лам
- Озеро Туйен Лам
- Статую Сидящего Будды
- Крэйзи Хаус
- Пагоду Линь Фуок
- Статую богини милосердия Куан Ам
Что включено
- Трансфер
- Все входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Спуск к водопаду Датанла (~10$)
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Муйне
Похожие экскурсии на «Далат: уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)»
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
24 июн в 05:00
25 июн в 05:00
$276 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
24 июн в 07:00
25 июн в 07:00
$196 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу Далата, где вас ждут кофейные плантации, водопады и архитектурные чудеса. Идеальное место для отдыха от южной жары
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 05:30
13 июн в 05:30
от $296 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
24 июн в 06:00
25 июн в 06:00
$230 за всё до 2 чел.
$290 за экскурсию