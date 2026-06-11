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Вы увидите водопад Датанла, побываете в монастыре Чук Лам и читать дальше уменьшить посетите храм с внушительной статуей Сидящего Будды.



В программе также знаменитый Крэйзи Хаус — одно из самых необычных зданий Вьетнама, похожее на сказочный лабиринт. Завершит маршрут пагода Линь Фуок, украшенная мозаикой из стекла, фарфора и керамики.



Экскурсия подойдёт тем, кто хочет за один день открыть для себя другой Вьетнам — спокойный, зелёный и очень колоритный. Однодневная поездка из Муйне в Далат — это возможность сменить морские пейзажи на прохладу гор, сосновые леса и атмосферу старого курорта.Вы увидите водопад Датанла, побываете в монастыре Чук Лам и

Михаил Ваш гид в Муйне Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $290 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 12 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Из Муйне вы отправитесь в Далат — горный курорт с мягким климатом, сосновыми лесами и заметным французским наследием. За один день познакомитесь с городом, который называют вьетнамским «маленьким Парижем», и увидите его самые выразительные места. В программе — живописный водопад Датанла, где можно прогуляться по ухоженной территории и при желании прокатиться на родельбане. Затем вас ждёт монастырь Чук Лам на берегу озера Туйен Лам — одно из самых спокойных и красивых мест в окрестностях Далата. Здесь вы узнаете о вьетнамском буддизме и почувствуете атмосферу дзен-монастыря среди соснового леса. Вы также посетите храм с 24-метровой статуей Сидящего Будды, расположенной на одной из высоких точек города. Отдельной частью поездки станет знаменитый Крэйзи хаус — фантазийное здание с лестницами, переходами и причудливыми формами, которое давно стало символом Далата. Во время прогулки вы услышите историю его создательницы и рассмотрите необычные архитектурные детали. Завершит маршрут пагода Линь Фуок, известная своим мозаичным оформлением из стекла, керамики и фарфора. На её территории находится статуя богини милосердия Куан Ам, созданная из цветов. Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть природу, храмы и необычную архитектуру Далата. Получится насыщенное путешествие в один из самых необычных городов Вьетнама.

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