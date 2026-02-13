Выберите формат приключения в «Конг Форест» — экстремальный тур на квадроциклах, зиплайн-тур или комбинированный маршрут.
Описание экскурсииФорматы приключения в Конг Форест В «Конг Форест» вы можете выбрать экстремальный тур на квадроциклах, зиплайн-тур или комбинированный маршрут. Это крупнейший парк приключений во Вьетнаме, где вас ждёт бездорожье, джунгли и горные леса Хон Ба в сопровождении гида. Квадроциклы и инструктаж Перед стартом команда Kong Forest проведёт подробный инструктаж и обучит управлению 4-колёсным квадроциклом. Вы получите пробный опыт, чтобы освоиться за рулём, а затем сможете перейти от спокойной езды к более динамичной и уверенной. Азарт и неизвестность впереди создают настоящую атмосферу приключения. Тур проверяет навыки, дарит драйв и позволяет погрузиться в природу и открыть для себя подлинную красоту леса. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпа, сменная одежда, солнцезащитный крем, одежда, которую можно испачкать, обувь с закрытым носком.
- Запрещено: алкоголь и наркотики, мусорить.
- Не подходит для: детей до 4 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины или сердца, пользователей инвалидных колясок, людей ростом ниже 120 см, страдающих высотной болезнью, с весом более 113 кг, с высоким кровяным давлением, водителей младше 16 лет и людей старше 55 лет.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Комбо: экстремальный тур на квадроциклах и зиплайн-тур
- Услуги гида
- Европейское оборудование для безопасности
- Трансфер из центра Нячанга
- Страховка на время поездки
- Обед с напитками
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительная плата за трансфер из районов, удалённых от центра Нячанга
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: шляпа, сменная одежда, солнцезащитный крем, одежда, которую можно испачкать, обувь с закрытым носком
- Запрещено: алкоголь и наркотики, мусорить
- Не подходит для: детей до 4 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины или сердца, пользователей инвалидных колясок, людей ростом ниже 120 см, страдающих высотной болезнью, с весом более 113 кг, с высоким кровяным давлением, водителей младше 16 лет и людей старше 55 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
13 фев 2026
Иван, Артем, Бао, Вао были с нами на протяжении всей поездки.
Суперские инструкторы и гиды, Иван отдельная ❤️ с ним спокойно прошла поездка на квадроциклах, Артем добавил нам адреналина на зиплайн.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ этим прекрасным людям за проведенное время, обязательно вернемся еще ❤️❤️❤️
Т
Таисия
3 фев 2025
Катание на квадроциклах было отличным. Наш гид Макс был всегда рядом и очень помогал нам — он сделал всё возможное для нашего удобства. День получился очень насыщенным, готовьтесь
Д
Давид
15 ноя 2024
Маршрут на квадроциклах был настоящим вызовом — грязь, повороты и скорость на максимум. Наши гиды действительно любят своё дело, и это чувствуется. Мы проехали несколько кругов по разным тропам. Если
А
Алина
18 июн 2024
Это был невероятно замечательный опыт! Я определённо порекомендую друзьям забронировать эту активность
