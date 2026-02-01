Индивидуальная
до 10 чел.
Комфортный и безопасный трансфер из аэропорта в ваш отель в Нячанге
Начало: Аэропорт Нячанга
Расписание: Бронирование трансфера возможно на любую дату и время
Завтра в 08:00
12 фев в 00:00
$26 за всё до 10 чел.
Билеты
Живые куклы - билет на уникальное шоу в театре Đó
Начало: Đại Lộ Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh H...
Завтра в 18:00
13 фев в 18:00
$16.53 за билет
Мини-группа
до 12 чел.
Исторический Нячанг: башни По Нагар, пагода Лонг Сон и французская церковь
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
$42.80 за человека
Водная прогулка
Экскурсия на острова Хон Миу и Хон Там с обедом и водными развлечениями
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
12 фев в 08:30
$52.11 за человека
Групповая
до 20 чел.
Далат за один день - водопады, дворцы и рынок
Начало: Главный вход в отель Yasaka Saigon
Завтра в 07:00
12 фев в 07:00
$79 за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсионный автобус в Нячанге - свобода передвижения и комфорт
Начало: Lô 29 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 6500...
Завтра в 08:30
12 фев в 08:30
$10 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительное путешествие на 5 ч: водопады и пагода с самым высоким Буддой
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$170
$200 за всё до 10 чел.
