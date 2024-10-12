Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Индивидуальный рыболовный тур с самым живописным снорклингом Юго-Восточной Азии. Посетите острова Мун, Мот и уединённый Мини-Бич, насладитесь вкусным обедом и отдыхом у моря. 5 1 отзыв

Описание водной прогулки Индивидуальный рыболовный тур на остров Мун Для любителей рыбалки — индивидуальная поездка на скоростном катере с гидом в одно из лучших мест для снорклинга в Юго-Восточной Азии — остров Мун. Здесь вы увидите яркие кораллы и разноцветных рыб в их естественной среде обитания. Рыбалка и снорклинг на острове Мот Следующая остановка — остров Мот, знаменитый своими отличными условиями для рыбалки и снорклинга. Насладитесь спокойствием и красотой моря вдали от городской суеты. Обед и отдых на Мини-Бич Обед в известном ресторане Con Se Tre на острове, а затем отдых на уединённом пляже Мини-Бич — небольшой бухте к югу от Нячанга. Здесь царит гармония, чистая вода и спокойствие. Вы сможете поплавать, заняться каякингом и другими водными видами спорта, либо просто полюбоваться восходом и закатом над океаном. Это идеальное место для расслабления и фотосессий.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Мун

Мини-Пляж

Остров Мот Что включено Трансфер

Услуги гида

Частная лодка

Все входные билеты и сборы

Обед

Снаряжение для снорклинга

Удочка для рыбалки

Минеральная вода

Страховка Что не входит в цену Личные расходы

Водные виды спорта (гидроцикл, параглайд и катание на банане) Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер от места проживания Завершение: Трансфер до места проживания Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.