Индивидуальный рыболовный тур с самым живописным снорклингом Юго-Восточной Азии. Посетите острова Мун, Мот и уединённый Мини-Бич, насладитесь вкусным обедом и отдыхом у моря.
Описание водной прогулкиИндивидуальный рыболовный тур на остров Мун Для любителей рыбалки — индивидуальная поездка на скоростном катере с гидом в одно из лучших мест для снорклинга в Юго-Восточной Азии — остров Мун. Здесь вы увидите яркие кораллы и разноцветных рыб в их естественной среде обитания. Рыбалка и снорклинг на острове Мот Следующая остановка — остров Мот, знаменитый своими отличными условиями для рыбалки и снорклинга. Насладитесь спокойствием и красотой моря вдали от городской суеты. Обед и отдых на Мини-Бич Обед в известном ресторане Con Se Tre на острове, а затем отдых на уединённом пляже Мини-Бич — небольшой бухте к югу от Нячанга. Здесь царит гармония, чистая вода и спокойствие. Вы сможете поплавать, заняться каякингом и другими водными видами спорта, либо просто полюбоваться восходом и закатом над океаном. Это идеальное место для расслабления и фотосессий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Мун
- Мини-Пляж
- Остров Мот
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Частная лодка
- Все входные билеты и сборы
- Обед
- Снаряжение для снорклинга
- Удочка для рыбалки
- Минеральная вода
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Водные виды спорта (гидроцикл, параглайд и катание на банане)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
12 окт 2024
Отличное общение на английском — всё было понятно и удобно. Наш гид Тинн оказался очень приветливым, отзывчивым и хорошо осведомлённым, мы многому научились. Поездка была спокойной, без спешки, а обед получился сытным и очень вкусным🥘🥗🥖
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Завтра в 07:30
29 ноя в 07:30
$79 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка в Нячанге
Вас ждет незабываемая водная прогулка в Нячанге. Путешествие к островам Дам Бэй и Хон Мун подарит вам возможность увидеть подводные пещеры и ярких рыб
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
29 ноя в 07:30
$40 за человека
Водная прогулка
Снорклинг-тур с обедом-барбекю у коралловых рифов Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 07:00
29 ноя в 07:00
$29.61 за человека