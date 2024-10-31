Водная прогулка
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, слоны, катание на лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
Завтра в 16:00
20 янв в 18:30
от $650 за человека
Дайвинг в Нячанге
Познакомьтесь с подводным миром Нячанга в компании опытного инструктора. Два погружения и обед на борту сделают ваш день незабываемым
Завтра в 08:30
26 янв в 08:30
$85 за человека
Билеты
Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
Начало: Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh H...
«Аттракционы и шоу для всех Погрузитесь в мир адреналина с водными горками, американскими горками и зиплайном или насладитесь расслабляющими зонами, включая 5D-кино и виртуальную реальность»
$40.45 за билет
Премиум-яхта в Нячанге - all inclusive
Гастрономия, игристое, залив и безупречный сервис
Начало: У Института океанографии
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$1350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана31 октября 2024Посетили парк после 14:00, и очереди на канатную дорогу не было. Если хотите попробовать много аттракционов, лучше приезжать пораньше. Поездка на канатной дороге обязательна — потрясающие виды на город и парк.
- ААмалия14 июля 2024VinWonders и канатная дорога произвели отличное впечатление. Очень рекомендую! Единственная сложность была в поиске самой канатной дороги
- ЛЛеонид11 мая 2024Мы пара около 20 лет, из-за разных отзывов сомневались, но всё же решили поехать — и это было потрясающе! Обязательно
