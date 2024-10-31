Мои заказы

Развлечения в Нячанге

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Нячанге на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
На автобусе
На лодке
13 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, слоны, катание на лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
Завтра в 16:00
20 янв в 18:30
от $650 за человека
Дайвинг в Нячанге
6 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Дайвинг в Нячанге
Познакомьтесь с подводным миром Нячанга в компании опытного инструктора. Два погружения и обед на борту сделают ваш день незабываемым
Завтра в 08:30
26 янв в 08:30
$85 за человека
Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
Канатная дорога
3 отзыва
Билеты
Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
Начало: Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh H...
«Аттракционы и шоу для всех Погрузитесь в мир адреналина с водными горками, американскими горками и зиплайном или насладитесь расслабляющими зонами, включая 5D-кино и виртуальную реальность»
$40.45 за билет
Премиум-яхта в Нячанге - all inclusive
На яхте
5.5 часов
Водная прогулка
Премиум-яхта в Нячанге - all inclusive
Гастрономия, игристое, залив и безупречный сервис
Начало: У Института океанографии
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$1350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    31 октября 2024
    Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
    Посетили парк после 14:00, и очереди на канатную дорогу не было. Если хотите попробовать много аттракционов, лучше приезжать пораньше. Поездка на канатной дороге обязательна — потрясающие виды на город и парк.
  • А
    Амалия
    14 июля 2024
    Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
    VinWonders и канатная дорога произвели отличное впечатление. Очень рекомендую! Единственная сложность была в поиске самой канатной дороги
  • Л
    Леонид
    11 мая 2024
    Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
    Мы пара около 20 лет, из-за разных отзывов сомневались, но всё же решили поехать — и это было потрясающе! Обязательно
    читать дальше

    приезжайте рано, чтобы успеть всё! Мы приехали около 10 утра во вторник, на канатную дорогу очереди не было, на острове почти никого (на один аттракцион пришлось постоять в очереди минут 30), но остров такой большой, что это случается редко. Меня заинтересовало всего пару аттракционов, но сады очень красивые, большую часть времени провели в аквапарке и зоопарке. Аквапарк потрясающий, много горок с резиновыми кругами (одиночными и двойными), мне больше нравятся такие, так как не люблю кататься без них. Выбор ресторанов большой. В конце дня было шоу — хорошее и стоящее, чтобы остаться до конца! Также есть VR-аттракционы, зиплайн и джунглевый американские горки, но времени на них не хватило

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие;
  2. Дайвинг в Нячанге;
  3. Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога;
  4. Премиум-яхта в Нячанге - all inclusive.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Водопады Бахо;
  3. Даклак;
  4. Сайгон;
  5. Остров;
  6. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в январе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 1350. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 6 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март