читать дальше

Если вы любите прогулки на сапах, то вам сюда. Сапы большие и устойчивые, плыть можно и сидя и стоя. Опытным гребцам и новичкам, как я. Река Кай очень живописная, вокруг буйная растительность и горы, горы. А еще прохлада и возможность искупаться и поплавать (это по желанию). Нам всем очень понравилось! Ребята молодцы, инструктор великолепно говорит по английский.

А еще вас ждет небольшой сюрприз, какой - узнаете на этой экскурсии. Точно будет весело☺️ Спасибо!