Присоединяйтесь к закатному туру на SUP-сёрфе, чтобы увидеть Нячанг с новой стороны. Начав с плавучего дома, вы получите инструктаж по безопасности и управлению доской. Путешествие по реке Кай подарит вам виды на закат и знакомство с местными закусками.
Тур подходит для всех уровней подготовки, но не рекомендуется беременным женщинам и людям с определёнными заболеваниями. Ощутите гармонию природы и спокойствие воды
5 причин купить эту прогулку
- 🌅 Восхитительный закат на реке
- 🏄♂️ Подходит для всех уровней подготовки
- 🍽️ Вкусные местные закуски
- 🌉 Уникальный деревянный мост
- 🚣♀️ Спокойное плавание по реке
Что можно увидеть
- Деревянный мост
Описание водной прогулкиЧто вас ждёт? Начните тур с небольшого плавучего дома в тихом районе Нячанга. Там вы получите краткий инструктаж по технике безопасности, включая меры предосторожности, которые вы должны соблюдать на реке. Изучите приёмы управления доской, а затем отправляйтесь в путь и следуйте за группой вниз по реке Кай. Проплывите под деревянным мостом, который известен как Нячангская версия бирманского моста Убейн. Полюбуйтесь невероятным видом на закат над рекой, пока вы плывёте по спокойной воде. Насладитесь местными закусками, прежде чем отправиться обратно к месту отправления. Важная информация:
- Тур не подойдёт для беременных женщин, для людей с заболеваниями спины, людей с ограниченными возможностями передвижения и людей с заболеваниями сердца.
- Тур подходит для людей, не умеющих плавать, а также для людей с любым уровнем физической подготовки.
Ежедневно в 15:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Трансфер из центра Нячанга
- Входные билеты
- Питьевая вода
- Экипировка и спасательный жилет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
19 июл 2025
Всем привет! Побывали вчера с дочкой 11 лет на этой прекрасной водной прогулке. Большое спасибо ребятам за организацию. Странно, что у этой поездки нет отзывов, ведь она определенно заслуживает внимания.
Входит в следующие категории Нячанга
