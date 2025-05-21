Погружение в подводный мир Хон Мун Начните экскурсию с снорклинга на острове Хон Мун — морском парке с разнообразными кораллами и морскими обитателями. Вас обеспечат необходимым снаряжением и инструктажем, а прозрачные воды открывают волшебство подводного мира с разноцветными рыбами и морскими черепахами. Вкусный обед и знакомство с морской жизнью После снорклинга отправляйтесь в рыбацкую деревню, где вас ждет барбекю из свежих морепродуктов, мяса и фруктов. Прогуляйтесь по крупнейшей системе аквакультуры в заливе Нячанг, посетите аквариум с показывающими кормление морских обитателей и узнайте о сложных экосистемах этого региона. Расслабление в грязевых ваннах Хон Там Завершите день на острове Хон Там, где в курортном комплексе вас ждет процедура лечебных грязевых ванн, известная своими целебными свойствами. Наслаждайтесь уходом за кожей и полным расслаблением в приятной и спокойной атмосфере. Важная информация:

Расписание может быть изменено в зависимости от реальной погодной ситуации (если плохая погода переместится с острова Мун на Коралловый риф).