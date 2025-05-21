Погрузитесь в подводный мир Хон Мун с яркими кораллами и экзотическими рыбами, насладитесь вкусным барбекю в рыбацкой деревне и расслабьтесь в целебных грязевых ваннах четырехзвездочного курорта Хон Там. День приключений, отдыха и природной красоты в лучших местах Нячанга.
Описание водной прогулки
Погружение в подводный мир Хон Мун Начните экскурсию с снорклинга на острове Хон Мун — морском парке с разнообразными кораллами и морскими обитателями. Вас обеспечат необходимым снаряжением и инструктажем, а прозрачные воды открывают волшебство подводного мира с разноцветными рыбами и морскими черепахами. Вкусный обед и знакомство с морской жизнью После снорклинга отправляйтесь в рыбацкую деревню, где вас ждет барбекю из свежих морепродуктов, мяса и фруктов. Прогуляйтесь по крупнейшей системе аквакультуры в заливе Нячанг, посетите аквариум с показывающими кормление морских обитателей и узнайте о сложных экосистемах этого региона. Расслабление в грязевых ваннах Хон Там Завершите день на острове Хон Там, где в курортном комплексе вас ждет процедура лечебных грязевых ванн, известная своими целебными свойствами. Наслаждайтесь уходом за кожей и полным расслаблением в приятной и спокойной атмосфере. Важная информация:
Расписание может быть изменено в зависимости от реальной погодной ситуации (если плохая погода переместится с острова Мун на Коралловый риф).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Хон Мун
- Рыбацкая деревня
- Курортный комплекс на острове Хон Там
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед-барбекю
- Все входные билеты
- Грязевые ванны
- Снаряжение для снорклинга
- Бутилированная вода (1 бутылка на человека)
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки во время обеда (можно приобрести в ресторане)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Расписание может быть изменено в зависимости от реальной погодной ситуации (если плохая погода переместится с острова Мун на Коралловый риф)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Захар
21 мая 2025
Танг — отличный гид, богатый знаниями и чувством юмора. Он сделал для нас фантастическое видео на рифе, где мы ловили взглядами все кораллы и рыб. Очень рекомендую этот тур и надеюсь, что вам тоже попадется Танг!
М
Максим
16 ноя 2024
Отличное путешествие, а гиды были очень отзывчивыми и хорошо разбирались со всем
К
Кира
23 мар 2024
Наш гид Танг был просто замечательный! 🥰 Мы были с маленьким ребенком, и тур для нас был немного сложнее, но Танг помогал нам на каждом шагу. Он был очень знающим и внимательным, помогал всей семьей плавать с малышом, чтобы увидеть рыб, и записал для нас классное видео во время снорклинга. Спасибо, Танг, за отличный тур!
