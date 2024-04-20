Главные экскурсионные места в Нячанге

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные места» в Нячанге на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южный Вьетнам: полное погружение
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
195 за человека
Край диких водопадов Бахо
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
70 за человека
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 18:30
от 570 за всё до 6 чел.
Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
Побывать в крупнейшем городе Вьетнама и спуститься в легендарные подземные лабиринты
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 700 за всё до 8 чел.
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 680 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    20 апреля 2024
    Край диких водопадов Бахо
    Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
    читать дальше

    отеля и как-то так сразу у нас сложилось общение, как-будто мы приехали в гости к старым друзьям, которые повезли нас показывать нам свой город. Нас прокатили по городу, показали местный, настоящий, а не туристический рынок, угостили освежающим смузи, завезли в пагоду, показали рыбацкую деревню, остановились в нескольких смотровых точках для фотографий. И все это как-то настолько легко и ненавязчиво, как-будто мы правда знакомы много лет. Ребята очень много знают о стране, о ее внутренней жизни, очень интересно рассказывают о Нячанге и Вьетнаме в целом. Сами водопады заслуживают отдельного отзыва, очень приятно в жару окунуться в прохладную речную водичку, очень приятный, неплохо благоустроенный эко-парк, маркированные тропы, урны, раздевалки, туалеты, кафе. В общем день прошел настолько легко, приятно и интересно что я очень пожалела что нам скоро уезжать, так бы с удовольствием съездила бы с Анной и Андреем еще куда-нибудь. Спасибо огромное.

  • Н
    Наталья
    22 января 2024
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
    читать дальше

    в экскурсии,,Южный Вьетнам: полное погружение. Благодаря его профессионализму,знаниям и увлеченностью своим делом,нам удолось с ним организовать еще одну нестандартную экскурсию,которая учитывала все наши пожелания. Анатолий,спасибо Вам огромное. Это было КРУТО! P.S. отдельное спасибо за доверие к нам

    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели
  • С
    Сарыбаева
    2 ноября 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно
  • A
    Asiya
    5 апреля 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
    читать дальше

    телефона - берите с собой! С воды откываются очень красивые виды. Очень рада что взяла индивидуальную экскурсию - ведь это возможность двигаться в своем темпе и задавать свои вопросы, или решать свои мелкие проблемы. Большое спасибо гиду Алексею! Замечательная экскурсия, все интересно здорово и красиво))) Маршрут по камням не далекий и не сложный - если все в порядке с ногами и руками.

    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если
  • К
    Ксения
    27 февраля 2023
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
    Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно
  • А
    Алексей
    20 августа 2018
    Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
    Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
    читать дальше

    он владеет не так сильно и приходилось догадываться о сути. Но это не напрягало, и в отличии от предыдущих экскурсий, где мы с гидами трепались о том, о сем, наша поездка проходила в относительной тишине, с немногочисленными комментариями. Минь, молодец, он очень переживал и готов был нам во всем помогать, спасибо ему за это. Поездка была очень насыщена впечатлениями, но дорога достаточно долгая и утомительная. Средняя скорость передвижения по Вьетнами около 50 км/час. Ну и плюс хаотичное движение и сопутствуещая тому манера езды. Очень понравились слоны и деревня, где живет местное население Мнонги. Природа очень красивая. Минь много рассказывал и показывал проезжая плантации кофе, перца, каучука. Останавливались что бы потрогать, попробовать на зуб плоды. Пили кофе в кафешках, где выращивают на плантациях тот самый кофе. Одним словом, впечатлений масса.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Южный Вьетнам: полное погружение
  2. Край диких водопадов Бахо
  3. Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
  4. Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
  5. Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Популярные места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные места», 9 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам