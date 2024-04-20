1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€195 за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€70 за человека
Индивидуальная
13 часов
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 18:30
от €570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
Побывать в крупнейшем городе Вьетнама и спуститься в легендарные подземные лабиринты
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €700 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €680 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся20 апреля 2024Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
- ННаталья22 января 2024Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
- ССарыбаева2 ноября 2023Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
- AAsiya5 апреля 2023Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
- ККсения27 февраля 2023Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
- ААлексей20 августа 2018Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Популярные места»
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