Провести день в самых атмосферных локациях Нячанга и увезти домой полсотни профессиональных фото
Отпуск заканчивается, а фотографии остаются.
Предлагаю провести несколько часов в самых красивых уголках Нячанга и его окрестностей и сохранить путешествие в виде цельного фотоальбома. Это может быть романтическая история, семейная съёмка и индивидуальный портретный проект.
Мы заранее обсудим ваши пожелания и подберём маршрут так, чтобы фотографии отражали именно ваш характер и настроение поездки.
Описание фото-прогулки
Перед началом мы обсудим стиль, одежду и желаемый результат. Во время съёмки мы поможем со светом, ракурсами и позированием, чтобы вы чувствовали себя уверенно и естественно даже без опыта участия в фотосессиях.
Улицы Нячанга. Если вам близка атмосфера живого города, отправимся искать интересные фактуры, архитектуру, цветные фасады, вывески, рынки и уличную жизнь. Такие кадры будут напоминать вам о шумном, ярком и постоянно меняющемся Вьетнаме.
Море и природа. Пляжи, пальмы, побережье, скалы, водопады, джунгли и рисовые поля — маршрут подбирается в зависимости от сезона, погоды и ваших предпочтений. Мы можем сделать акцент на морских пейзажах или совместить несколько природных локаций в одной съёмке.
История о вас. Для пары это может быть история любви, для семьи — тёплые кадры совместного отдыха, для индивидуальной съёмки — эмоциональный портрет.
При желании совместим фотосессию с поездкой по окрестностям Нячанга.
Организационные детали
Мы снимаем на профессиональную полнокадровую камеру Sony A7 III с набором светосильной оптики для разных сюжетов и условий освещения
В течение 5 дней вы получите до 50 фотографий с цветокоррекцией, из них до 25 кадров в детальной ретуши
Фото вы найдёте по ссылке на Яндекс Диск или Google Drive, а также возможна отправка через Telegram, WhatsApp или на электронную почту
Если ваш отель находится в Камрани, потребуется доплата за трансфер — $30 за автомобиль
С вами будет фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2053 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий.
В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год живут читать дальшеуменьшить
во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы.
Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме.