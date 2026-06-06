Отпуск заканчивается, а фотографии остаются. Предлагаю провести несколько часов в самых красивых уголках Нячанга и его окрестностей и сохранить путешествие в виде цельного фотоальбома. Это может быть романтическая история, семейная съёмка и индивидуальный портретный проект. Мы заранее обсудим ваши пожелания и подберём маршрут так, чтобы фотографии отражали именно ваш характер и настроение поездки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Перед началом мы обсудим стиль, одежду и желаемый результат. Во время съёмки мы поможем со светом, ракурсами и позированием, чтобы вы чувствовали себя уверенно и естественно даже без опыта участия в фотосессиях.

Улицы Нячанга. Если вам близка атмосфера живого города, отправимся искать интересные фактуры, архитектуру, цветные фасады, вывески, рынки и уличную жизнь. Такие кадры будут напоминать вам о шумном, ярком и постоянно меняющемся Вьетнаме.

Море и природа. Пляжи, пальмы, побережье, скалы, водопады, джунгли и рисовые поля — маршрут подбирается в зависимости от сезона, погоды и ваших предпочтений. Мы можем сделать акцент на морских пейзажах или совместить несколько природных локаций в одной съёмке.

История о вас. Для пары это может быть история любви, для семьи — тёплые кадры совместного отдыха, для индивидуальной съёмки — эмоциональный портрет.

При желании совместим фотосессию с поездкой по окрестностям Нячанга.

Организационные детали