Лёгкий экстрим и уникальные впечатления ждут на парапланерном полёте в Нячанге.
Путешествие начинается с поездки на внедорожнике к горе Hòn Chùa, где вас встретит команда инструкторов. После инструктажа вы взлетите в
Путешествие начинается с поездки на внедорожнике к горе Hòn Chùa, где вас встретит команда инструкторов. После инструктажа вы взлетите в
5 причин купить эту экскурсию
- 🪂 Захватывающий полёт с инструктором
- 🌄 Панорамные виды на Нячанг и море
- 📸 Фото и видео включены
- 🚙 Удобная доставка к месту старта
- 🎓 Инструктаж и безопасность
Что можно увидеть
- Нячанг
- Южно-Китайское море
Описание экскурсии
Поездка к месту старта. Дорога из Нячанга на север в сторону гор займёт 30–40 минут. Далее — подъём на вершину на внедорожнике.
Гора Hòn Chùa (520–550 м). На вершине вас встретит команда инструкторов. Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, подготовитесь к полёту и сделаете первые фото.
Полёт на параплане. Вы разгонитесь вместе с инструктором и взлетите в небо — без мотора, только за счёт силы природы. В воздухе — 10–15 минут захватывающих видов на долину, зелёные склоны и горные хребты.
Приземление у подножия горы. Плавная посадка — и вас уже ждёт автомобиль, чтобы вернуться обратно в город.
В поездке вы узнаете:
- Как устроен параплан и почему он летит без мотора
- Что такое термики и как пилоты ловят восходящие потоки
- Каким образом развивался парапланерный спорт во Вьетнаме
- Почему гора Hòn Chùa стала официальной площадкой клуба парапланеристов
А ещё мы поделимся забавными историями, как проходят соревнования и как выглядят первые шаги обучения для новичков.
Организационные детали
- Полёт проводится в тандеме с инструктором, специальной подготовки не требуется. Вся экипировка и страховка предоставляются на месте
- Вес участника — от 35 до 95 кг. Минимальный возраст — 6 лет
- До места старта вас доставит внедорожник
- Полёты зависят от погодных условий. Возможны переносы по времени или дате — мы предупредим вас заранее
- Фото и видео на GoPro включены в стоимость. Мы загрузим их на Google Диск и отправим ссылку в течение 24 часов после встречи
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В клубе парапланеристов рядом с деревней Đắc Lộc
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 11 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся туры по самым красивым местам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эсмира
24 авг 2025
Супер ответственный подход! Забрали из отеля, довезли до места, с кайфом полетали, получили крутой контент, поели фруктов. Спасибо!
О
Ольга
5 авг 2025
Инструкторы - молодцы. Спасибо и им не и организаторам!
О
Ольга
5 авг 2025
Большое спасибо. Всё прошло замечательно.
С
Светлана
4 авг 2025
Отлично все прошло и организовано, сбылась мечта!
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
18 ноя в 00:00
$26 за всё до 3 чел.
-
4%
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
18 ноя в 05:00
21 ноя в 05:00
$66
$69 за человека