Лёгкий экстрим и уникальные впечатления ждут на парапланерном полёте в Нячанге.Путешествие начинается с поездки на внедорожнике к горе Hòn Chùa, где вас встретит команда инструкторов. После инструктажа вы взлетите в

небо и насладитесь видами на Южно-Китайское море и окрестности. Приземление у подножия горы завершит это удивительное приключение. Полёт проводится в тандеме с инструктором, и специальная подготовка не требуется. Фото и видео включены в стоимость

Описание экскурсии

Поездка к месту старта. Дорога из Нячанга на север в сторону гор займёт 30–40 минут. Далее — подъём на вершину на внедорожнике.

Гора Hòn Chùa (520–550 м). На вершине вас встретит команда инструкторов. Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, подготовитесь к полёту и сделаете первые фото.

Полёт на параплане. Вы разгонитесь вместе с инструктором и взлетите в небо — без мотора, только за счёт силы природы. В воздухе — 10–15 минут захватывающих видов на долину, зелёные склоны и горные хребты.

Приземление у подножия горы. Плавная посадка — и вас уже ждёт автомобиль, чтобы вернуться обратно в город.

В поездке вы узнаете:

Как устроен параплан и почему он летит без мотора

Что такое термики и как пилоты ловят восходящие потоки

Каким образом развивался парапланерный спорт во Вьетнаме

Почему гора Hòn Chùa стала официальной площадкой клуба парапланеристов

А ещё мы поделимся забавными историями, как проходят соревнования и как выглядят первые шаги обучения для новичков.

Организационные детали