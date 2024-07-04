1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
$22 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
7 июля в 06:30
8 июля в 06:30
от $322 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Откройте некурортную часть Вьетнама: рыбацкие деревни, креветочные фермы, виноградники и рисовые поля. Завершите день ужином в живописной бухте
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
$124 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Мастер-класс по изготовлению украшений в Нячанге: создайте свой шедевр
Создайте уникальное украшение своими руками на ювелирном мастер-классе в Нячанге. Узнайте секреты мастерства и получите незабываемый опыт
Начало: В центральном районе Нячанга
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
$7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKir4 июля 2024Хороший ювелирный магазин для выбора подарка, также можно сделать этот же подарок самому.
- ККарина20 мая 2024Очень довольна трансфером. Водитель приехал на комфортном автомобиле, помог с чемоданами. Довезли быстро и недорого. Спасибо большое!
- РРоман19 декабря 2023Хотел бы выразить благодарность Сергею за организацию и проведение авторского кофе-тура в Далат, с посещением фермы и производства по переработке
- EElena21 августа 2023Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию! Во-первых уже до прихода
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июле 2024
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