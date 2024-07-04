Экскурсии выходного дня в Нячанге

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Нячанге на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Нячанг
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
$22 за всё до 3 чел.
Авторский кофе-тур в Далат
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
7 июля в 06:30
8 июля в 06:30
от $322 за всё до 4 чел.
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Откройте некурортную часть Вьетнама: рыбацкие деревни, креветочные фермы, виноградники и рисовые поля. Завершите день ужином в живописной бухте
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
$124 за человека
Ювелирный мастер-класс в Нячанге (мини-группа)
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Мастер-класс по изготовлению украшений в Нячанге: создайте свой шедевр
Создайте уникальное украшение своими руками на ювелирном мастер-классе в Нячанге. Узнайте секреты мастерства и получите незабываемый опыт
Начало: В центральном районе Нячанга
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
$7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kir
    4 июля 2024
    Ювелирный мастер-класс в Нячанге (мини-группа)
    Хороший ювелирный магазин для выбора подарка, также можно сделать этот же подарок самому.
  • К
    Карина
    20 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Нячанг
    Очень довольна трансфером. Водитель приехал на комфортном автомобиле, помог с чемоданами. Довезли быстро и недорого. Спасибо большое!
  • Р
    Роман
    19 декабря 2023
    Авторский кофе-тур в Далат
    Хотел бы выразить благодарность Сергею за организацию и проведение авторского кофе-тура в Далат, с посещением фермы и производства по переработке
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    и обжарке кофейных зерен, с последующей дегустацией. Экскурсия подарила массу ярких и незабываемых впечатлений, и желание посетить другие экскурсии организованные Сергеем!

  • E
    Elena
    21 августа 2023
    Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
    Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию! Во-первых уже до прихода
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    нашего лайнера в порт мы получили подробное описание места встречи, плана экскурсии и рекомендации по экипировке. Это было очень приятно. С первой же минуты нашего знакомства Анатолий пленил нас своей открытостью,позитивом и любовью к Вьетнаму. Экскурсия была очень содержательной, интересной и гармоничной. Мы успели все и даже больше: познакомились с местной кухней, попили замечательный вьетнамский кофе и кокос, поели фо бо и параллельно Анатолий успевал нам рассказать об истории и обычаях Вьетнама. Вся экскурсия была очень хорошо подготовлена, и все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо Анатолию! Советую всем именно этого гида! Суважением Елена & Family:-)))

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Трансфер из аэропорта в Нячанг
  2. Авторский кофе-тур в Далат
  3. Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
  4. Ювелирный мастер-класс в Нячанге (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июле 2024
Сейчас в Нячанге в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 7 до 322. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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