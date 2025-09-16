Мои заказы

Исторический Нячанг: башни По Нагар, пагода Лонг Сон и французская церковь

Познакомьтесь с Нячангом за полдня: посетите древние башни По Нагар, увидьте знаменитую Каменную церковь и исследуйте пагоду Лонг Сон.

Прогуляйтесь по следам уникальной истории и архитектуры с гидом и завершите экскурсию обедом в аутентичном ресторане XIX века.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Башни По Нагар: наследие Чамского королевства Экскурсия начнётся с осмотра гранитного мыса Хон Чонг, возвышающегося над морем. Следом гости посетят древние башни По Нагар — святилище II века, где можно увидеть уникальные надписи и познакомиться с историей и культурой некогда могущественного государства Чампа. Каменная церковь и французское наследие Во время следующей остановки вы посетите Каменную церковь Нячанга, построенную в стиле французской готики, с оригинальными архитектурными деталями и напоминанием о колониальной эпохе. Пагода Лонг Сон: духовный центр города Финальный пункт экскурсии — пагода Лонг Сон, поражающая архитектурой, росписями и мифическими скульптурами. Здесь также действует монастырь для монахов. После прогулки гостей ждёт вкусный обед в ресторане Nha Trang Xua, где сохранён быт Нячанга XIX века.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Хон Чонг
  • Башни По Нагар
  • Каменная церковь
  • Пагода Лонг Сон
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Наталья
16 сен 2025
Tôi muốn viết đánh giá cho Tu! Chúng tôi đến từ Moscow, ngày 15/9/2025 đã mua một chuyến tham quan đến Sputnik, nhưng không thấy có tiếng Anh, ban đầu
читать дальше

hơi bực mình, nhưng rồi cũng quyết định đi và không hề hối hận. Tu là một hướng dẫn viên tuyệt vời, rất thân thiện và chu đáo. Chúng tôi di chuyển bằng một chiếc xe thoải mái, đã ghé thăm 5 địa điểm mang tính biểu tượng nhất, đặc biệt ấn tượng với bức tượng Phật nằm và một ngôi làng đầy màu sắc với đồn điền sen. Chúng tôi chắc chắn khuyên bạn, ngay cả khi bạn không biết tiếng Anh, hãy chọn Tu, bạn sẽ thích và cảm thấy thoải mái.

А
Арина
22 июл 2025
Гид был отличным — очень эрудированный и прекрасно владеет английским языком. Все объекты, которые мы посетили, оказались очень интересными.
Я
Ярослава
8 апр 2025
Великолепные впечатления! Гид настолько приятный человек, что настроение улучшается сразу же. Он отлично говорит по-английски, поэтому можно свободно обсуждать детали экскурсий и задавать любые вопросы о Вьетнаме. Очень рекомендую!
Г
Григорий
20 янв 2024
В итоге в этот день я оказался единственным участником экскурсии и получил индивидуальную программу с гидом Ту, прокатившись на мотоцикле. Ту показал все достопримечательности и рассказал об их истории и связанных с ними легендах. Было очень приятно провести с ним это утро

Входит в следующие категории Нячанга

