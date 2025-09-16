Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с Нячангом за полдня: посетите древние башни По Нагар, увидьте знаменитую Каменную церковь и исследуйте пагоду Лонг Сон.



Прогуляйтесь по следам уникальной истории и архитектуры с гидом и завершите экскурсию обедом в аутентичном ресторане XIX века. 5 4 отзыва

TicketsS Ваш гид в Нячанге Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-12 человек $42.80 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Башни По Нагар: наследие Чамского королевства Экскурсия начнётся с осмотра гранитного мыса Хон Чонг, возвышающегося над морем. Следом гости посетят древние башни По Нагар — святилище II века, где можно увидеть уникальные надписи и познакомиться с историей и культурой некогда могущественного государства Чампа. Каменная церковь и французское наследие Во время следующей остановки вы посетите Каменную церковь Нячанга, построенную в стиле французской готики, с оригинальными архитектурными деталями и напоминанием о колониальной эпохе. Пагода Лонг Сон: духовный центр города Финальный пункт экскурсии — пагода Лонг Сон, поражающая архитектурой, росписями и мифическими скульптурами. Здесь также действует монастырь для монахов. После прогулки гостей ждёт вкусный обед в ресторане Nha Trang Xua, где сохранён быт Нячанга XIX века.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мыс Хон Чонг

Башни По Нагар

Каменная церковь

Пагода Лонг Сон Что включено Трансфер

Услуги гида

Входные билеты

Обед Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер от места проживания Завершение: Трансфер до места проживания Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.