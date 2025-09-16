Познакомьтесь с Нячангом за полдня: посетите древние башни По Нагар, увидьте знаменитую Каменную церковь и исследуйте пагоду Лонг Сон.
Прогуляйтесь по следам уникальной истории и архитектуры с гидом и завершите экскурсию обедом в аутентичном ресторане XIX века.
Описание экскурсииБашни По Нагар: наследие Чамского королевства Экскурсия начнётся с осмотра гранитного мыса Хон Чонг, возвышающегося над морем. Следом гости посетят древние башни По Нагар — святилище II века, где можно увидеть уникальные надписи и познакомиться с историей и культурой некогда могущественного государства Чампа. Каменная церковь и французское наследие Во время следующей остановки вы посетите Каменную церковь Нячанга, построенную в стиле французской готики, с оригинальными архитектурными деталями и напоминанием о колониальной эпохе. Пагода Лонг Сон: духовный центр города Финальный пункт экскурсии — пагода Лонг Сон, поражающая архитектурой, росписями и мифическими скульптурами. Здесь также действует монастырь для монахов. После прогулки гостей ждёт вкусный обед в ресторане Nha Trang Xua, где сохранён быт Нячанга XIX века.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Хон Чонг
- Башни По Нагар
- Каменная церковь
- Пагода Лонг Сон
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Н
Наталья
16 сен 2025
Tôi muốn viết đánh giá cho Tu! Chúng tôi đến từ Moscow, ngày 15/9/2025 đã mua một chuyến tham quan đến Sputnik, nhưng không thấy có tiếng Anh, ban đầu
А
Арина
22 июл 2025
Гид был отличным — очень эрудированный и прекрасно владеет английским языком. Все объекты, которые мы посетили, оказались очень интересными.
Я
Ярослава
8 апр 2025
Великолепные впечатления! Гид настолько приятный человек, что настроение улучшается сразу же. Он отлично говорит по-английски, поэтому можно свободно обсуждать детали экскурсий и задавать любые вопросы о Вьетнаме. Очень рекомендую!
Г
Григорий
20 янв 2024
В итоге в этот день я оказался единственным участником экскурсии и получил индивидуальную программу с гидом Ту, прокатившись на мотоцикле. Ту показал все достопримечательности и рассказал об их истории и связанных с ними легендах. Было очень приятно провести с ним это утро
