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1 чел. По популярности 6 часов Индивидуальная до 1 чел. Нячанг: обзорная экскурсия с гидом и обедом Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его знаковые места. Узнайте о культуре и традициях города с опытным гидом. Обед включен Начало: Обговаривается лично в WhatsApp Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором. $600 за экскурсию 5 часов Водная прогулка Индивидуальная водная прогулка по островам Нячанга Отправьтесь в увлекательное морское путешествие по южным островам Нячанга! Откройте для себя тропические пейзажи, подводный мир и местные традиции Начало: Обговаривается лично в WhatsApp Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором. $1934 за экскурсию 2 часа Водная прогулка Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге Увлекательное путешествие для любителей подводного мира. Два погружения на живописных дайв-сайтах, трансфер и комфортная лодка - всё для вашего удовольствия Начало: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa Расписание: По согласованию с гидом $80 за человека Другие экскурсии Нячанга

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Собор Нячанга»

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