Индивидуальная
до 1 чел.
Нячанг: обзорная экскурсия с гидом и обедом
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его знаковые места. Узнайте о культуре и традициях города с опытным гидом. Обед включен
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$600 за экскурсию
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по островам Нячанга
Отправьтесь в увлекательное морское путешествие по южным островам Нячанга! Откройте для себя тропические пейзажи, подводный мир и местные традиции
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$1934 за экскурсию
Водная прогулка
Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге
Увлекательное путешествие для любителей подводного мира. Два погружения на живописных дайв-сайтах, трансфер и комфортная лодка - всё для вашего удовольствия
Начало: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 07:00
15 апр в 07:00
$80 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Собор Нячанга»
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