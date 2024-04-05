1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
«По дороге в храм Хай Ан Ту вы познакомитесь с предназначением молитвенного домика, стоящего на миниатюрном островке, увидите башни богини Понагар и узнаете о ее роли в буддистской мифологии»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€80 за человека
Групповая
13 часов
День в Далате: водопады, храмы и Crazy House
Путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления: буддийские храмы, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: ваш отель в Нячанге
«Это фантастическое место, не поддающееся описанию, давно стало объектом паломничества блогеров»
Расписание: в четверг в 05:00
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
€33 за человека
Индивидуальная
7 часов
БуддаТур. Мистика храмов - индивидуальная экскурсия по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу буддийских храмов Нячанга. Уникальные пагоды, виды на реку Кай и жизнь монахов-отшельников ждут вас
Начало: Мы заедем за Вами в отель
«Прогулявшись по небольшой территории храма, мы поднимемся по каменным ступеням лестницы на самый верх холма, попутно оказавшись на смотровой площадке с лежачим Буддой»
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$85 за человека
Индивидуальная
13 часов
Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
Побывать в крупнейшем городе Вьетнама и спуститься в легендарные подземные лабиринты
«Действующий католический храм 19 века, главный центр христианства в городе в неороманском стиле с элементами готики»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €700 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина5 апреля 2024Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
- ИИрина27 марта 202418 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы. Организаторы были постоянно на связи. Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
- EElena4 марта 2024Нячанг как он есть: религия, культура, быт (на байке), февраль 2024г. Насколько объемно название экскурсии, настолько объемно ее содержание. Это не просто экскурсия, это рассказ исследователя, влюбленного в страну. Большая благодарность Анатолию за путешествие!
- ССветлана19 марта 2020Впечатляющая экскурсия! Захватывающий вид на горы, красивый город Далат и прекрасный рассказчик наш гид Максим! Если хотите узнать больше о
- ВВладимир7 марта 2020Если вы в Нячанге долго, то, наверное, имеет смысл выделить день на Далат, но надо иметь ввиду, что дорога занимает
- ААнна7 февраля 2020Время пролетело незаметно, хотя экскурсия занимает около 15ч вместе с дорогой. Было интересно, познавательно, без лишней суеты и вытягивания денег. Огромный плюс- небольшая группа
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Святые места»
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