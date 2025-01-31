Мои заказы

Обзорная экскурсия по Нячангу с посещением главных достопримечательностей

За полдня познакомьтесь с историей и культурой Нячанга, посетив музей океанографии, скалу Чонг, кафедральный собор и башни По Нагар. Завершите экскурсию дегустацией местных блюд в ресторане.
Описание экскурсии

Начало экскурсии и музей океанографии Встреча в отеле и отправление к музею океанографии — одному из старейших научных центров Вьетнама, где можно увидеть уникальные морские виды и пройти по подводному туннелю. Природные и архитектурные памятники Посещение скалы Чонг — природного шедевра, сформированного морскими волнами и ветром, и кафедрального собора Святой Марии, построенного во французском готическом стиле на вершине холма. Башни По Нагар и обед Знакомство с древними башнями По Нагар, а затем обед в ресторане с блюдами местной кухни. После обеда возвращение в отель — окончание экскурсии. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобную обувь и одежду.
  • Не допускается: багаж или большие сумки.
  • Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей океанографии
  • Скала Чонг
  • Католическая церковь (кафедральный собор Нячанга)
  • Башни По Нагар
Что включено
  • Трансфер
  • Обед
  • Услуги гида
  • Входные билеты во все посещаемые места
  • Питьевая вода (1 бутылка на человека)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: удобную обувь и одежду
  • Не допускается: багаж или большие сумки
  • Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

31 янв 2025
Мы остались очень довольны — узнали много нового о прибрежной жизни Нячанга и увидели уникальные здания. Наш гид подробно объяснял всё так, что даже при моём начальном уровне английского было всё понятно. Он был очень вежливым, внимательным и хорошо разбирался в теме. Вся экскурсия была очень интересной. Спасибо большое!

