Обзорные и познавательные экскурсии Нячанга

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Нячанге на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южный Вьетнам: полное погружение
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
«В результате за два дня вы познакомитесь с самыми разными сторонами вьетнамской жизни: религией и бытом, культурой и традициями, потрясающей флорой и фауной региона — и все это вдали от туристических толп, в аутентичных уголках страны»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
195 за человека
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Погрузитесь в жизнь нетуристического Нячанга, увидьте, как живут местные жители, посетите уникальные места и насладитесь атмосферой настоящего Вьетнама
Начало: Мы заедем за Вами в отель
«Эти 2 места входят в обзорную экскурсию туристических фирм»
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от $50 за человека
Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
Побывать в крупнейшем городе Вьетнама и спуститься в легендарные подземные лабиринты
«8:00 Завтрак, выезд из отеля9:00 Обзорная экскурсия по Сайгону18:00 Отправление в Нячанг на ночном автобусе»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 700 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 января 2024
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
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    в экскурсии,,Южный Вьетнам: полное погружение. Благодаря его профессионализму,знаниям и увлеченностью своим делом,нам удолось с ним организовать еще одну нестандартную экскурсию,которая учитывала все наши пожелания. Анатолий,спасибо Вам огромное. Это было КРУТО! P.S. отдельное спасибо за доверие к нам

    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели
  • О
    Оксана
    14 января 2024
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Мототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в
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    восторге. Путешествовала по Вьетнаму в составе группы уже неделю, но за эти несколько часов узнала о Вьетнаме намного больше. Отдельная благодарность гиду Анатолию, мне очень повезло с ним. Видно что человек любит свою работу и Вьетнам. Было ощущение полного погружения в среду. Если вы открыты к новому, Всем советую не раздумывая ехать с ним и познавать такой великолепный и многогранный Вьетнам.

  • К
    Ксения
    27 февраля 2023
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Южный Вьетнам: полное погружение
  2. Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
  3. Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Изучение достопримечательностей города Нячанга нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Нячанге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке
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