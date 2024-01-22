1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
«В результате за два дня вы познакомитесь с самыми разными сторонами вьетнамской жизни: религией и бытом, культурой и традициями, потрясающей флорой и фауной региона — и все это вдали от туристических толп, в аутентичных уголках страны»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€195 за человека
Индивидуальная
4 часа
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Погрузитесь в жизнь нетуристического Нячанга, увидьте, как живут местные жители, посетите уникальные места и насладитесь атмосферой настоящего Вьетнама
Начало: Мы заедем за Вами в отель
«Эти 2 места входят в обзорную экскурсию туристических фирм»
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от $50 за человека
Индивидуальная
13 часов
Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
Побывать в крупнейшем городе Вьетнама и спуститься в легендарные подземные лабиринты
«8:00 Завтрак, выезд из отеля9:00 Обзорная экскурсия по Сайгону18:00 Отправление в Нячанг на ночном автобусе»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €700 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 января 2024Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
- ООксана14 января 2024Мототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в
- ККсения27 февраля 2023Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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