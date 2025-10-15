Дайвинг в Нячанге, это уникальная возможность познакомиться с красивым подводным миром под присмотром профессиональных инструкторов в максимально комфортных условиях.
Описание водной прогулкиПонырять в компании русскоязычных профессионалов недалеко от Нячанга Южно-Китайское море зовёт! Особенно тех, кто никогда не занимался дайвингом и не видел красоты подводного мира. Пора начинать – и лучше всего с нами, профессиональными сертифицированными инструкторами. Арифметика простая: два живописных спота в море, два погружения на каждого человека, один персональный инструктор для 1-2 человек. И тысяча впечатлений на целую жизнь! Важная информация: Персональная программа. Лучшие локации. Комфортная лодка. Профессиональные инструкторы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дайв сайты на которых проходят погружения:
- Дам Бей, Мадонна Рок или Хон Мот и Хон Там в зависимости от сезона
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало экскурсии в 7:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
15 окт 2025
Все было потрясающе! Инструктор Виктор Козлов, профессионал своего дела. Отзывчивый, внимательный очень профессиональный человек! Очень советую всем! Не пожалеете!
E
Evgenii
7 окт 2025
Все было шикарно
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$85 за человека
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Завтра в 07:30
29 ноя в 07:30
$79 за человека
Водная прогулка
Персональный дайвинг во Вьетнаме
Понырять в компании русскоязычных профессионалов недалеко от Нячанга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$98 за человека