Дайвинг в Нячанге, это уникальная возможность познакомиться с красивым подводным миром под присмотром профессиональных инструкторов в максимально комфортных условиях.

Виктор Ваш гид в Нячанге Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 7 часов Когда Ежедневно. Начало экскурсии в 7:00. $98 за человека

Описание водной прогулки Понырять в компании русскоязычных профессионалов недалеко от Нячанга Южно-Китайское море зовёт! Особенно тех, кто никогда не занимался дайвингом и не видел красоты подводного мира. Пора начинать – и лучше всего с нами, профессиональными сертифицированными инструкторами. Арифметика простая: два живописных спота в море, два погружения на каждого человека, один персональный инструктор для 1-2 человек. И тысяча впечатлений на целую жизнь! Важная информация: Персональная программа. Лучшие локации. Комфортная лодка. Профессиональные инструкторы.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дайв сайты на которых проходят погружения:

Дам Бей, Мадонна Рок или Хон Мот и Хон Там в зависимости от сезона Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер из вашего отеля Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно. Начало экскурсии в 7:00. Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек. Важная информация Персональная программа. Лучшие локации. Комфортная лодка. Профессиональные инструкторы Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.