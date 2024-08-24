🐠 Уникальная программа с элементами медитации 🌊 Обучение базовым навыкам дайвинга 🐟 Наблюдение за экзотическими рыбами и кораллами 🚤 Комфортабельный катер для прогулки 🍽️ Завтрак и обед на борту 👶 Подходит для детей от 8 лет

Нячанг - идеальное место для дайвинга и снорклинга.В сопровождении опытного инструктора вы освоите базовые навыки погружения и насладитесь красотой подводного мира.Уникальная программа включает элементы медитации, что поможет вам расслабиться и

побороть страх перед водой. Подводный мир Нячанга удивит разнообразием: более 100 видов экзотических рыб и кораллов. Программа включает два погружения, завтрак и обед на борту комфортабельного катера. Подходит для новичков и опытных дайверов. Дети от 8 лет могут участвовать. Запрещено для беременных и людей с заболеваниями сердца

Описание водной прогулки

Базовые навыки дайвинга

Вам предстоит пройти обучение, цель которого — дать общую информацию о дайвинге и помочь освоить технику ныряния. Для начала мы проведём небольшой сеанс медитации и релаксации — актуально будет всем, особенно новичкам. Вы научитесь чувствовать себя под водой спокойно и расслабленно, а не вылетать из неё пробкой. Затем мы отправимся на риф, где вы сможете в своё удовольствие поплавать и понырять, наблюдая за рыбками.

Удивительной подводный мир

Подводный мир Нячанга поражает своим разнообразием: здесь можно найти свыше 100 различных видов экзотических рыб и более 100 типов кораллов. Дайверам-новичкам понравится наблюдать за подводными обитателями, среди которых встречаются эффектные летучие рыбы, массивные групперы, яркие рыбы-клоуны, загадочные каракатицы, извивающиеся мурены и элегантные рыбы-флейты. Сноркелисты насладятся красотой кораллов. А сертифицированные дайверы поплавают в красочных подводных пещерах скалы Мадонна.

Программа и тайминг

07:30 — отправление с пирса на комфортабельном двухэтажном катере

— отправление с пирса на комфортабельном двухэтажном катере 08:00 — континентальный завтрак на борту

— континентальный завтрак на борту 09:00–12:00 — 2 погружения по 30-50 минут (первая точка — остров Дам Бей, вторая — остров Хон Мун)

— 2 погружения по 30-50 минут (первая точка — остров Дам Бей, вторая — остров Хон Мун) 12:00 — обед на борту + фрукты + чай, кофе

— обед на борту + фрукты + чай, кофе 13:00 — возвращение в порт

Организационные детали