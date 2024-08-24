Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге

Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Нячанг - идеальное место для дайвинга и снорклинга.

В сопровождении опытного инструктора вы освоите базовые навыки погружения и насладитесь красотой подводного мира.

Уникальная программа включает элементы медитации, что поможет вам расслабиться и
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побороть страх перед водой. Подводный мир Нячанга удивит разнообразием: более 100 видов экзотических рыб и кораллов. Программа включает два погружения, завтрак и обед на борту комфортабельного катера. Подходит для новичков и опытных дайверов. Дети от 8 лет могут участвовать. Запрещено для беременных и людей с заболеваниями сердца

6 причин купить эту прогулку

  • 🐠 Уникальная программа с элементами медитации
  • 🌊 Обучение базовым навыкам дайвинга
  • 🐟 Наблюдение за экзотическими рыбами и кораллами
  • 🚤 Комфортабельный катер для прогулки
  • 🍽️ Завтрак и обед на борту
  • 👶 Подходит для детей от 8 лет
    • Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
    Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
    Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00

    Что можно увидеть

  • Летучие рыбы
  • Групперы
  • Рыбы-клоуны
  • Каракатицы
  • Мурены
  • Рыбы-флейты
  • Подводные пещеры скалы Мадонна

    • Описание водной прогулки

    Базовые навыки дайвинга

    Вам предстоит пройти обучение, цель которого — дать общую информацию о дайвинге и помочь освоить технику ныряния. Для начала мы проведём небольшой сеанс медитации и релаксации — актуально будет всем, особенно новичкам. Вы научитесь чувствовать себя под водой спокойно и расслабленно, а не вылетать из неё пробкой. Затем мы отправимся на риф, где вы сможете в своё удовольствие поплавать и понырять, наблюдая за рыбками.

    Удивительной подводный мир

    Подводный мир Нячанга поражает своим разнообразием: здесь можно найти свыше 100 различных видов экзотических рыб и более 100 типов кораллов. Дайверам-новичкам понравится наблюдать за подводными обитателями, среди которых встречаются эффектные летучие рыбы, массивные групперы, яркие рыбы-клоуны, загадочные каракатицы, извивающиеся мурены и элегантные рыбы-флейты. Сноркелисты насладятся красотой кораллов. А сертифицированные дайверы поплавают в красочных подводных пещерах скалы Мадонна.

    Программа и тайминг

    • 07:30 — отправление с пирса на комфортабельном двухэтажном катере
    • 08:00 — континентальный завтрак на борту
    • 09:00–12:00 — 2 погружения по 30-50 минут (первая точка — остров Дам Бей, вторая — остров Хон Мун)
    • 12:00 — обед на борту + фрукты + чай, кофе
    • 13:00 — возвращение в порт

    Организационные детали

    • Вас будет сопровождать один из сертифицированных инструкторов нашей команды
    • К участию допускаются дети от 8 лет
    • Эта программа не подходит для беременных женщин или людей с заболеваниями сердца
    • Употребление алколгольных напитков перед погруждением категорически запрещено
    • Авиаперелёты не допускаются в течение 24 часов после погружения
    • До погружения все участники должны будут заполнить медицинскую анкету

    ежедневно в 07:00

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Дайвинг для новчиков$86
    Сертифицированные дайверы$65
    Снорклинг$35
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 07:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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