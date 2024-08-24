Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Нячанг - идеальное место для дайвинга и снорклинга.
В сопровождении опытного инструктора вы освоите базовые навыки погружения и насладитесь красотой подводного мира.
Уникальная программа включает элементы медитации, что поможет вам расслабиться и читать дальше
побороть страх перед водой. Подводный мир Нячанга удивит разнообразием: более 100 видов экзотических рыб и кораллов. Программа включает два погружения, завтрак и обед на борту комфортабельного катера. Подходит для новичков и опытных дайверов. Дети от 8 лет могут участвовать. Запрещено для беременных и людей с заболеваниями сердца
6 причин купить эту прогулку
🐠 Уникальная программа с элементами медитации
🌊 Обучение базовым навыкам дайвинга
🐟 Наблюдение за экзотическими рыбами и кораллами
🚤 Комфортабельный катер для прогулки
🍽️ Завтрак и обед на борту
👶 Подходит для детей от 8 лет
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что можно увидеть
Летучие рыбы
Групперы
Рыбы-клоуны
Каракатицы
Мурены
Рыбы-флейты
Подводные пещеры скалы Мадонна
Описание водной прогулки
Базовые навыки дайвинга
Вам предстоит пройти обучение, цель которого — дать общую информацию о дайвинге и помочь освоить технику ныряния. Для начала мы проведём небольшой сеанс медитации и релаксации — актуально будет всем, особенно новичкам. Вы научитесь чувствовать себя под водой спокойно и расслабленно, а не вылетать из неё пробкой. Затем мы отправимся на риф, где вы сможете в своё удовольствие поплавать и понырять, наблюдая за рыбками.
Удивительной подводный мир
Подводный мир Нячанга поражает своим разнообразием: здесь можно найти свыше 100 различных видов экзотических рыб и более 100 типов кораллов. Дайверам-новичкам понравится наблюдать за подводными обитателями, среди которых встречаются эффектные летучие рыбы, массивные групперы, яркие рыбы-клоуны, загадочные каракатицы, извивающиеся мурены и элегантные рыбы-флейты. Сноркелисты насладятся красотой кораллов. А сертифицированные дайверы поплавают в красочных подводных пещерах скалы Мадонна.
Программа и тайминг
07:30 — отправление с пирса на комфортабельном двухэтажном катере
08:00 — континентальный завтрак на борту
09:00–12:00 — 2 погружения по 30-50 минут (первая точка — остров Дам Бей, вторая — остров Хон Мун)
12:00 — обед на борту + фрукты + чай, кофе
13:00 — возвращение в порт
Организационные детали
Вас будет сопровождать один из сертифицированных инструкторов нашей команды
К участию допускаются дети от 8 лет
Эта программа не подходит для беременных женщин или людей с заболеваниями сердца
Употребление алколгольных напитков перед погруждением категорически запрещено
Авиаперелёты не допускаются в течение 24 часов после погружения
До погружения все участники должны будут заполнить медицинскую анкету
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Нячанге
Мы — команда сертифицированных русскоязычных инструкторов по дайвингу и снорклингу в Нячанге. С удовольствием покажем вам красоты местных вод и разнообразие подводного мира.