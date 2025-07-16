Отправьтесь в увлекательное путешествие к водопадам Ба Хо — трём кристально чистым бассейнам с водопадами.
Пройдите пешком по живописным тропам, наслаждайтесь захватывающими прыжками в воду и попробуйте аутентичную вьетнамскую кухню.
Описание экскурсииПуть к водопадам Ба Хо Вас заберут прямо из гостиницы и повезут примерно за 25 километров на север, к известному природному комплексу. «Ба Хо» в переводе с вьетнамского означает «Три бассейна» — удивительные кристально чистые водоемы с каскадами падающей воды. Поход, купание и экстремальные прыжки Пройдите тропу и поднимитесь по скалам на вершину местной горы, откуда открывается живописный вид. Почувствуйте эмоции от захватывающих прыжков с окружающих скал в прохладные водоемы, поплавайте среди живописной природы и диких рыб. Обед и завершение экскурсии После активного отдыха закажите вкусный обед с блюдами вьетнамской кухни в местном ресторане. Обратите внимание, что физическая нагрузка на маршруте средняя, требуется умеренная подготовка. Важная информация:
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, людей с ограниченными физическими возможностями, людей с проблемами сердца.
- Что взять с собой: удобная обувь, сменная одежда.
- Экскурсия подходит для тех, кто не умеет плавать.
- Спасательный жилет предоставляется по запросу.
- Уровень физической подготовки участников — средний, требуется соответствующая подготовка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
- Обед
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
16 июл 2025
Наш гид был замечательным, а водопады и окружающие пейзажи просто завораживающие.
Ф
Фёдор
23 июн 2025
Большое спасибо! Я очень рад, что присоединился к вам. Гид очень добрый и много рассказывал о местной природе. Хотелось бы провести здесь больше времени.
Г
Георгий
25 дек 2024
10 из 10! Экскурсия была отлично организована, и мы прекрасно провели время. Особенно понравились водопады, а гид Ту был просто супер — очень дружелюбный и сделал всё еще веселее! Настоятельно рекомендую всем!
Д
Даниил
17 фев 2024
Отличное развлечение — группа была веселой, а ведущий опытным и хорошо говорил по-английски.
