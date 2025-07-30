Мои заказы

Экскурсии к водопадам Бахо

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады Бахо» в Нячанге на русском языке, цены от $36. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Край диких водопадов Бахо
На мотоцикле
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
5 сен в 07:00
6 сен в 07:00
$200 за человека
Путешествие к водопадам Ба Хо: пеший трек и освежающее купание
5 часов
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Путешествие к водопадам Ба Хо: пеший трек и освежающее купание
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
4 сен в 08:00
$36.71 за человека
Водопад Ба Хо и пагода Да Бао - природная красота и культура
5 часов
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Водопад Ба Хо и пагода Да Бао - природная красота и культура
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
4 сен в 08:30
$39.48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    30 июля 2025
    Край диких водопадов Бахо
    Индивидуальная экскурсия прошла на ура. Анатолий отличный рассказчик со знанием истории и традиций Вьетнама. Рекомендую!!!
  • Л
    Лидия
    13 июня 2025
    Край диких водопадов Бахо
    Однозначно всем советую! Эту красоту надо увидеть собственными глазами!
  • Ю
    Юлия
    9 февраля 2025
    Край диких водопадов Бахо
    Анатолий очень начитанный, интересующийся культурой, религией, историей. Узнали много нового о стране, о храмах, о значении буддийских символов. Анатолий не
    читать дальше

    просто комментирует увиденное нами, но и делится личными впечатлениями и опытом. Автомобиль очень комфортный, экскурсия не утомительная, нас никто не торопил, мы не спеша смотрели, делились впечатлениями, кушали. Однозначно рекомендую данного гида.

    Анатолий очень начитанный, интересующийся культурой, религией, историей. Узнали много нового о стране, о храмах, о значенииАнатолий очень начитанный, интересующийся культурой, религией, историей. Узнали много нового о стране, о храмах, о значенииАнатолий очень начитанный, интересующийся культурой, религией, историей. Узнали много нового о стране, о храмах, о значенииАнатолий очень начитанный, интересующийся культурой, религией, историей. Узнали много нового о стране, о храмах, о значенииАнатолий очень начитанный, интересующийся культурой, религией, историей. Узнали много нового о стране, о храмах, о значенииАнатолий очень начитанный, интересующийся культурой, религией, историей. Узнали много нового о стране, о храмах, о значенииАнатолий очень начитанный, интересующийся культурой, религией, историей. Узнали много нового о стране, о храмах, о значении
  • К
    Кузьмина
    20 августа 2024
    Край диких водопадов Бахо
    Экскурсия классная, очень разряжает, если вы уже были на других экскурсиях с кучей информации по истории, традициям, войнам и тд
    читать дальше

    Вьетнама. Тут можно отдохнуть от всего этого и наслаждаться видами водопадов, леса, экотропы, реки и тд. Очень умиротворяет. Нет конечно если вы любите когда гид рассказывет, то тут экскурсовод знает не меньше других, а где то и поболее, но сама атмосфера вокруг располагает скорее к дружескому разговору, чем к декламации информации. У нас был гид Анатолий, давно живет во Вьетнаме и занает очень много про быт вьетнамцев, про пагоды, очень интересно было поговорить осмысле жизни, о целях, посравнивать наще восприятие мира и вьетнамцев. Анатолий, спасибо за экскурсию, и за то, что заинтересовали моих детей разговорами о высоком, заставили задуматься, поразмышлять на полезные темы!!!!

  • О
    Олеся
    20 апреля 2024
    Край диких водопадов Бахо
    Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
    читать дальше

    отеля и как-то так сразу у нас сложилось общение, как-будто мы приехали в гости к старым друзьям, которые повезли нас показывать нам свой город. Нас прокатили по городу, показали местный, настоящий, а не туристический рынок, угостили освежающим смузи, завезли в пагоду, показали рыбацкую деревню, остановились в нескольких смотровых точках для фотографий. И все это как-то настолько легко и ненавязчиво, как-будто мы правда знакомы много лет. Ребята очень много знают о стране, о ее внутренней жизни, очень интересно рассказывают о Нячанге и Вьетнаме в целом.
    Сами водопады заслуживают отдельного отзыва, очень приятно в жару окунуться в прохладную речную водичку, очень приятный, неплохо благоустроенный эко-парк, маркированные тропы, урны, раздевалки, туалеты, кафе.
    В общем день прошел настолько легко, приятно и интересно что я очень пожалела что нам скоро уезжать, так бы с удовольствием съездила бы с Анной и Андреем еще куда-нибудь. Спасибо огромное.

  • С
    Сарыбаева
    2 ноября 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно
  • A
    Asiya
    5 апреля 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
    читать дальше

    телефона - берите с собой! С воды откываются очень красивые виды.
    Очень рада что взяла индивидуальную экскурсию - ведь это возможность двигаться в своем темпе и задавать свои вопросы, или решать свои мелкие проблемы.
    Большое спасибо гиду Алексею! Замечательная экскурсия, все интересно здорово и красиво)))
    Маршрут по камням не далекий и не сложный - если все в порядке с ногами и руками.

    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если
  • м
    максим
    20 января 2020
    Край диких водопадов Бахо
    Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось
  • Д
    Дарья
    20 ноября 2018
    Край диких водопадов Бахо
    Мы с мужем очень довольны. Ребята - молодцы, рассказывают интересные факты, предлагают не заезженные маршруты. Обязательно попробуйте!
  • А
    Анжела
    24 августа 2018
    Край диких водопадов Бахо
    Это было потрясающе! Гид Саша - вы супер, как и вся ваша команда.
    Мы увидели не только "камнепады" Ба Хо, но
    читать дальше

    и Нячанг.
    Запомнилась остановка на северном рынке города да и весь город, который с любовью показали Саша и Александра.
    Ребята (Саша, Александра, Марина), спасибо Вам огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Водопады Бахо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Край диких водопадов Бахо
  2. Путешествие к водопадам Ба Хо: пеший трек и освежающее купание
  3. Водопад Ба Хо и пагода Да Бао - природная красота и культура
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров
  2. Самое главное
  3. Даклак
  4. Водопады Бахо
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Водопады Бахо" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 200. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Водопады Бахо», 18 ⭐ отзывов, цены от $36. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь