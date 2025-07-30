Индивидуальная
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
5 сен в 07:00
6 сен в 07:00
$200 за человека
Групповая
до 20 чел.
Путешествие к водопадам Ба Хо: пеший трек и освежающее купание
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
4 сен в 08:00
$36.71 за человека
Групповая
до 20 чел.
Водопад Ба Хо и пагода Да Бао - природная красота и культура
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
4 сен в 08:30
$39.48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений30 июля 2025Индивидуальная экскурсия прошла на ура. Анатолий отличный рассказчик со знанием истории и традиций Вьетнама. Рекомендую!!!
- ЛЛидия13 июня 2025Однозначно всем советую! Эту красоту надо увидеть собственными глазами!
- ЮЮлия9 февраля 2025Анатолий очень начитанный, интересующийся культурой, религией, историей. Узнали много нового о стране, о храмах, о значении буддийских символов. Анатолий не
- ККузьмина20 августа 2024Экскурсия классная, очень разряжает, если вы уже были на других экскурсиях с кучей информации по истории, традициям, войнам и тд
- ООлеся20 апреля 2024Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
- ССарыбаева2 ноября 2023Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
- AAsiya5 апреля 2023Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
- ммаксим20 января 2020Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось
- ДДарья20 ноября 2018Мы с мужем очень довольны. Ребята - молодцы, рассказывают интересные факты, предлагают не заезженные маршруты. Обязательно попробуйте!
- ААнжела24 августа 2018Это было потрясающе! Гид Саша - вы супер, как и вся ваша команда.
Мы увидели не только "камнепады" Ба Хо, но
