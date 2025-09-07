Далат - это место, где горные пейзажи сочетаются с уникальной архитектурой и культурой. Посетители смогут насладиться водопадом Датанла, увидеть необычный Crazy House и побывать в древнем храме Линь Фуок. Пагода Тьен Вьен Чук Лам и глиняная деревня дополнят впечатления. В стоимость включены трансфер, обед и все входные билеты. Это путешествие подарит незабываемые эмоции и позволит глубже понять традиции Вьетнама

Описание экскурсии

Парк со слонами, страусами, кенгуру, львами и капибарами. Здесь можно пообщаться со слонами и посмотреть, как растёт кофе на плантациях. Мы поделимся историями об особенностях и производстве этого напитка. А ещё вы увидите животных, которые создают самый дорогой кофе в мире.

Crazy House — отель в стиле Гауди. Этот необычный дом ещё и действующая гостиница, а его хозяйка жила в СССР. Мы проведём вас по причудливым комнатам и расскажем, как появилось это здание.

Водопад Датанла. Здесь — живописные пейзажи, а ещё электросани, на которых можно прокатиться с ветерком.

Древний буддийский храм Линь Фуок. Он полностью сделан из битого стекла и керамики. Вы узнаете, как и для чего его возвели.

Глиняная деревня. Все строения здесь выполнены из глины, и это отличная локация для классных фото.

Организационные детали