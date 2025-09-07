Откройте для себя Далат - город вечной весны с уникальными достопримечательностями и атмосферой. Водопады, пагоды и глиняные скульптуры ждут вас
Далат - это место, где горные пейзажи сочетаются с уникальной архитектурой и культурой.
Посетители смогут насладиться водопадом Датанла, увидеть необычный Crazy House и побывать в древнем храме Линь Фуок. Пагода Тьен Вьен Чук Лам и глиняная деревня дополнят впечатления. В стоимость включены трансфер, обед и все входные билеты. Это путешествие подарит незабываемые эмоции и позволит глубже понять традиции Вьетнама
Парк со слонами, страусами, кенгуру, львами и капибарами. Здесь можно пообщаться со слонами и посмотреть, как растёт кофе на плантациях. Мы поделимся историями об особенностях и производстве этого напитка. А ещё вы увидите животных, которые создают самый дорогой кофе в мире.
Crazy House — отель в стиле Гауди. Этот необычный дом ещё и действующая гостиница, а его хозяйка жила в СССР. Мы проведём вас по причудливым комнатам и расскажем, как появилось это здание.
Водопад Датанла. Здесь — живописные пейзажи, а ещё электросани, на которых можно прокатиться с ветерком.
Древний буддийский храм Линь Фуок. Он полностью сделан из битого стекла и керамики. Вы узнаете, как и для чего его возвели.
Глиняная деревня. Все строения здесь выполнены из глины, и это отличная локация для классных фото.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, питьевая вода, обед в ресторане, все входные билеты по программе
Дополнительные расходы: поездка на электросанях — 130 000 донгов за чел., личные покупки
Дорога от Нячанга до Далата занимает 3 часа
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 6. Детали и цены уточняйте в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 53 туристов
Син тяо! Меня звать Владимир, я проживаю во Вьетнаме с 2013 года. Был абсолютно в каждом уголке этой прекрасной страны и знаю о ней всё. С радостью проведу для вас персональную поездку или отправлю такого же осведомлённого и увлечённого коллегу-гида. Всех жду!
Н
Наталия
7 сен 2025
Путешествие получилось замечательное.Марина прекрасно все организовала.Огромное ей спасибо.Все чётко и професионально.Приятный человек.Великолепно проведённое время.И даже дождь не помешал.
Дата посещения: 7 сентября 2025
А
Анастасия
8 окт 2025
Были на экскурсии, гид Марина. Все понравилось. Водитель и машина отличные. Мы остались довольны.
З
Зорина
11 сен 2025
Нас сопровождала гид Марина. Экскурсию назначили в 8 утра, скоректировали маршрут, по нашему желанию. Пейзажи в дороге живописные. Водитель был аккуратным. На все наши вопросы гид ответила. Обед был шикарным и очень вкусным. В 7 вечера уже были в отеле.
С
Сергей
16 июн 2025
Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень интересная поездка, необычные места, отличные локации для фото. Вообще остались исключительно позитивные впечатления, даже дождь не испортил настроения. Отличная организация тура, гид интересно рассказывала, отвечала на все вопросы, давала рекомендации по отдыху во Вьетнаме. Водитель профессионал. Огромное спасибо организаторам и гиду.
С
Сергей
13 апр 2025
Не достаточны заинтересованности, что бы экскурсия понравилась.
Z
Zhanna
9 апр 2025
Экскурсию провела гид Марина, ее работа нам понравилась. У нас были особые пожелания по локациям, мы смогли без проблем скорректировать маршрут. Автомобиль был в хорошем состоянии, водитель - профессионал. Компания предоставила дождевики, питьевую воду. Мы остались довольны.