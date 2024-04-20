1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
«Далее мы поедем к знаменитым водопадам Бахо, название которых переводится как «три озера» — сквозь лес и камни река пробила себе проход, образовав в этом месте небольшие водоемы»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€195 за человека
Групповая
13 часов
День в Далате: водопады, храмы и Crazy House
Путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления: буддийские храмы, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: ваш отель в Нячанге
«Красота и энергетика водопадов Вьетнама»
Расписание: в четверг в 05:00
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
€33 за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
«По дороге к водопадом мы всегда обязательно заезжаем в одно чудесное место, которое обычно не включают в стандартные экскурсии»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€70 за человека
Индивидуальная
9 часов
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Путешествие на байке из Нячанга к водопаду Та Гу: серпантины, рисовые поля, храм Ту Ван и великолепный водопад
«Водопад Та Гу — самый большой водопад провинции Кхань Хоа»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€90 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся20 апреля 2024Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
- ННаталья22 января 2024Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
- ССарыбаева2 ноября 2023Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
- AAsiya5 апреля 2023Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
- ККсения27 февраля 2023Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
- ССветлана19 марта 2020Впечатляющая экскурсия! Захватывающий вид на горы, красивый город Далат и прекрасный рассказчик наш гид Максим! Если хотите узнать больше о
- ВВладимир7 марта 2020Если вы в Нячанге долго, то, наверное, имеет смысл выделить день на Далат, но надо иметь ввиду, что дорога занимает
- ААнна7 февраля 2020Время пролетело незаметно, хотя экскурсия занимает около 15ч вместе с дорогой. Было интересно, познавательно, без лишней суеты и вытягивания денег. Огромный плюс- небольшая группа
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Водопады»
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