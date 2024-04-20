Экскурсии на водопады из Нячанга

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопады» в Нячанге на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южный Вьетнам: полное погружение
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
«Далее мы поедем к знаменитым водопадам Бахо, название которых переводится как «три озера» — сквозь лес и камни река пробила себе проход, образовав в этом месте небольшие водоемы»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
195 за человека
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
День в Далате: водопады, храмы и Crazy House
Путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления: буддийские храмы, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: ваш отель в Нячанге
«Красота и энергетика водопадов Вьетнама»
Расписание: в четверг в 05:00
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
33 за человека
Край диких водопадов Бахо
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
«По дороге к водопадом мы всегда обязательно заезжаем в одно чудесное место, которое обычно не включают в стандартные экскурсии»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
70 за человека
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
9 часов
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Путешествие на байке из Нячанга к водопаду Та Гу: серпантины, рисовые поля, храм Ту Ван и великолепный водопад
«Водопад Та Гу — самый большой водопад провинции Кхань Хоа»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
90 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    20 апреля 2024
    Край диких водопадов Бахо
    Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
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    отеля и как-то так сразу у нас сложилось общение, как-будто мы приехали в гости к старым друзьям, которые повезли нас показывать нам свой город. Нас прокатили по городу, показали местный, настоящий, а не туристический рынок, угостили освежающим смузи, завезли в пагоду, показали рыбацкую деревню, остановились в нескольких смотровых точках для фотографий. И все это как-то настолько легко и ненавязчиво, как-будто мы правда знакомы много лет. Ребята очень много знают о стране, о ее внутренней жизни, очень интересно рассказывают о Нячанге и Вьетнаме в целом. Сами водопады заслуживают отдельного отзыва, очень приятно в жару окунуться в прохладную речную водичку, очень приятный, неплохо благоустроенный эко-парк, маркированные тропы, урны, раздевалки, туалеты, кафе. В общем день прошел настолько легко, приятно и интересно что я очень пожалела что нам скоро уезжать, так бы с удовольствием съездила бы с Анной и Андреем еще куда-нибудь. Спасибо огромное.

  • Н
    Наталья
    22 января 2024
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
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    в экскурсии,,Южный Вьетнам: полное погружение. Благодаря его профессионализму,знаниям и увлеченностью своим делом,нам удолось с ним организовать еще одну нестандартную экскурсию,которая учитывала все наши пожелания. Анатолий,спасибо Вам огромное. Это было КРУТО! P.S. отдельное спасибо за доверие к нам

    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели
  • С
    Сарыбаева
    2 ноября 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно
  • A
    Asiya
    5 апреля 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
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    телефона - берите с собой! С воды откываются очень красивые виды. Очень рада что взяла индивидуальную экскурсию - ведь это возможность двигаться в своем темпе и задавать свои вопросы, или решать свои мелкие проблемы. Большое спасибо гиду Алексею! Замечательная экскурсия, все интересно здорово и красиво))) Маршрут по камням не далекий и не сложный - если все в порядке с ногами и руками.

    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если
  • К
    Ксения
    27 февраля 2023
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
    Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно
  • С
    Светлана
    19 марта 2020
    Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
    Впечатляющая экскурсия! Захватывающий вид на горы, красивый город Далат и прекрасный рассказчик наш гид Максим! Если хотите узнать больше о
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    Вьетнаме, о его жителях, деталях и интересных фактов, обязательно выбирайте эту экскурсию! Кстати, об обеде - он был очень вкусным и душевным!

  • В
    Владимир
    7 марта 2020
    Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
    Если вы в Нячанге долго, то, наверное, имеет смысл выделить день на Далат, но надо иметь ввиду, что дорога занимает
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    процентов 70 времени и достаточно утомительна, однако живописна. Для меня наиболее интересной частью был заезд на фабрику кофе La Viet, где кофегуру:) Валентин провел для нас отдельную лекцию по процессам выращивания, обжарки и приготовления кофе. Там же можно продегустировать и понять отличия разного кофе. Остальные пункты программы достаточно интересны, но не уверен, что оправдывают столь длинную дорогу.

  • А
    Анна
    7 февраля 2020
    Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
    Время пролетело незаметно, хотя экскурсия занимает около 15ч вместе с дорогой. Было интересно, познавательно, без лишней суеты и вытягивания денег. Огромный плюс- небольшая группа

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Водопады»

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  1. Южный Вьетнам: полное погружение
  2. Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
  3. Край диких водопадов Бахо
  4. Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Водопады" можно забронировать 4 экскурсии от 33 до 195. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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