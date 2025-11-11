Трансфер на комфортном автомобиле к вашему отелю из аэропорта Нячанг.
Описание трансфер
Встреча с табличкой и русскоязычная поддержка на протяжении всего вашего путешествия. Каждому заказавшему трансфер предоставляется онлайн-гид по Нячангу. Важная информация: Пожалуйста укажите следующую информацию:
Номер рейса • Кол-во человек • Кол-во багажа • Адрес назначения или название отеля 1. Стоимость указана в дневное время, стоимость в ночное время уточняйте в переписке. 2. Стоимость указана за трансфер до отеля, расположенного в центре Нячанга. Если ваш отель расположен дальше — уточните стоимость в переписке.
Бронирование трансфера возможно на любую дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нячанга
Завершение: Нячанг
Когда и сколько длится?
Когда: Бронирование трансфера возможно на любую дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Пожалуйста укажите следующую информацию:
- Номер рейса
- Кол-во человек
- Кол-во багажа
- Адрес назначения или название отеля
- 1. Стоимость указана в дневное время, стоимость в ночное время уточняйте в переписке
- 2. Стоимость указана за трансфер до отеля, расположенного в центре Нячанга. Если ваш отель расположен дальше - уточните стоимость в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
11 ноя 2025
Все отлично, встретили в аэропорту, доставили до отеля на комфортном автомобиле. Рекомендую.
В
Валентин
5 ноя 2025
Хороший вариант для тех кто готовится заранее и не хочет искать такси на месте. Возможны разные варианты оплаты, что очень удобно, встретили с табличкой у выхода из терминала аэропорта. Довезли быстро, машина комфортная. Что ещё нужно…
Т
Татьяна
6 сен 2025
Отличный сервис! Рекомендуем. Кирилл всегда на связи.
Н
Никитина
27 авг 2025
