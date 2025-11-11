Встреча с табличкой и русскоязычная поддержка на протяжении всего вашего путешествия. Каждому заказавшему трансфер предоставляется онлайн-гид по Нячангу. Важная информация: Пожалуйста укажите следующую информацию:

Номер рейса • Кол-во человек • Кол-во багажа • Адрес назначения или название отеля 1. Стоимость указана в дневное время, стоимость в ночное время уточняйте в переписке. 2. Стоимость указана за трансфер до отеля, расположенного в центре Нячанга. Если ваш отель расположен дальше — уточните стоимость в переписке.