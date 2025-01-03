1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
15 фев в 00:00
$24 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 12 чел.
Трансфер из аэропорта Нячанга в город
Начало: Аэропорт Нячанга
Расписание: Бронирование трансфера возможно на любую дату и время
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
от $2100 за всё до 3 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
Путешествие начинается с комфортного трансфера! Водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит в отель. Русскоязычная поддержка 24/7
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 11:15
Завтра в 09:00
$8 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 января 2025Встретили нас четко по времени, как договаривались. У нас задержали рейс на 1 сутки, ребята без проблем перенесли день без
- ННарине31 декабря 2024Все было организованно до мелочей. Были все время на связи с Кириллом. Уже порекомендовала его как надежного организатора трансфера своему агенту турфирмы, у которой приобрела ваучер на поездку. Остальным рекомендую тоже, смело можете заказывать.
- ИИнна18 ноября 2024Четко организовали, быстро и комфортно встретили и довезли. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Из аэропорта»
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