Встретили нас четко по времени, как договаривались. У нас задержали рейс на 1 сутки, ребята без проблем перенесли день без

дополнительных удержаний/доплат. Встречает водитель с табличкой четко в том месте, где договаривались. Машина комфортная, доехали спокойно без нарушений, водитель классный. Всем советуем!

Н Нарине

Все было организованно до мелочей. Были все время на связи с Кириллом. Уже порекомендовала его как надежного организатора трансфера своему агенту турфирмы, у которой приобрела ваучер на поездку. Остальным рекомендую тоже, смело можете заказывать.