Трансфер из аэропорта Нячанга в город (или в обратном направлении)

Что вас ожидает

По прилёте водитель будет ждать вас в зоне прибытия с табличкой с вашим именем.

Если трансфер в обратную сторону — водитель подъедет к указанному адресу и быстро и безопасно доставит в аэропорт.

Организационные детали

Мы сами отслеживаем ваш рейс по Flightradar и корректируем время подачи машины.

В нашем автопарке седаны, кабриолеты, джипы, минивены и минибасы — мы подберём автомобиль в зависимости от количества пассажиров и багажа.

Заранее сообщите о необходимости установки детского кресла, а также о количестве пассажиров и багажных мест.

За рулём будет опытный водитель из нашей команды.