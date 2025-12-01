Трансфер из аэропорта Нячанга в город (или в обратном направлении)

Мы позаботимся о том, чтобы ваше первое впечатление о Нячанге было приятным, а путь в отель — комфортным.
Наши водители встретят вас в аэропорту с табличкой, помогут с багажом и доставят в любую другую точку города. Вам останется лишь наслаждаться видом на побережье и начинать отдыхать.
Наши водители встретят вас в аэропорту с табличкой, помогут с багажом и доставят в любую другую точку города. Вам останется лишь наслаждаться видом на побережье и начинать отдыхать.
Описание трансфер
Что вас ожидает
По прилёте водитель будет ждать вас в зоне прибытия с табличкой с вашим именем.
Если трансфер в обратную сторону — водитель подъедет к указанному адресу и быстро и безопасно доставит в аэропорт.
Организационные детали
Мы сами отслеживаем ваш рейс по Flightradar и корректируем время подачи машины.
В нашем автопарке седаны, кабриолеты, джипы, минивены и минибасы — мы подберём автомобиль в зависимости от количества пассажиров и багажа.
Заранее сообщите о необходимости установки детского кресла, а также о количестве пассажиров и багажных мест.
За рулём будет опытный водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 1043 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$85 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
Путешествие начинается с комфортного трансфера! Водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит в отель. Русскоязычная поддержка 24/7
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 10:15
30 ноя в 10:45
$19 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
30 ноя в 00:00
$26 за всё до 3 чел.