читать дальше я мог сделать фотографии. Подъем к водопаду был увлекательным, с лазанием по камням и поддержкой в виде канатов. Мы плавали в трех бассейнах на разных уровнях пути, возвращались пешком через лес и успели быстро покататься на каяках. Вкусный аутентичный обед и напитки в местном доме перед возвращением в Нячанг. Очень рекомендую этот выезд для отдыха от городской суеты.

Какой замечательный день! Наш водитель Кук был невероятно заботлив и сделал всё, чтобы опыт был отличным. По пути к Ба Хо он делился местными знаниями и с радостью останавливался, чтобы