Отправьтесь в короткое путешествие к живописному водопаду Ба Хо, расположенного в 25 км от города, и насладитесь купанием в кристально чистых озерах. В завершение посетите уникальную пагоду Да Бао с панорамным видом на город с высоты 1000 метров.
Описание экскурсииПуть к водопаду Ба Хо Водопад Ба Хо находится примерно в 25 км. к северу от города, дорога занимает около 30 минут. По прибытии гид проведёт экскурсию по живописным окрестностям и сопроводит к первому озеру, где можно искупаться и прыгнуть со скалы в бассейн. Отдых и обед в местном ресторане После купания и прогулок группа возвращается на парковку, откуда отправляется в местный ресторан, чтобы отведать аутентичные блюда региона. Уникальная пагода с панорамным видом Заключительная остановка — пагода Да Бао, расположенная на высоте 1000 метров над уровнем моря. С её территории открывается впечатляющий вид на весь город. Важная информация:
- Пожалуйста, возьмите с собой купальные принадлежности, обувь для ходьбы и чистое полотенце.
- Маршрут не подходит: для детей до 4 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины, пользователей инвалидных колясок и лиц старше 70 лет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Ба Хо
- Пагода Да Бао
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
- Обед
- Вода на протяжении всей поездки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
12 дек 2024
Вау, какой гид! Он вложил душу в каждый рассказ о культуре и истории местных достопримечательностей. Рекомендую от всей души!
Н
Никита
8 авг 2024
Очень веселое и захватывающее приключение. Наш гид Джон был очень внимателен и делал всё для нашего комфорта. Настоятельно рекомендую!
И
Ирина
27 июл 2024
Какой замечательный день! Наш водитель Кук был невероятно заботлив и сделал всё, чтобы опыт был отличным. По пути к Ба Хо он делился местными знаниями и с радостью останавливался, чтобы
А
Алёна
13 мар 2024
Наш гид Кук был фантастическим — не торопил меня, помогал и при подъеме, и при спуске.
