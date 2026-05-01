Что ждёт в этой поездке: уникальный маршрут через разные природные зоны Южного Вьетнама; завораживающие виды горных долин, моря и тропических лесов; погружение в атмосферу вьетнамской глубинки; отдых у водопада в тишине и уединении; купание в горном озере. Это больше, чем просто экскурсия. Это маленькое путешествие к себе — через природу, дорогу и красоту неизведанных мест.
Описание экскурсииВодопад Та Гу — самый высокий и живописный водопад провинции Кханьхоа. Он скрыт в горах, в 90 км. от Нячанга и в 50 км. от аэропорта Камрань. Это место не входит в стандартные туристические маршруты — и именно в этом его прелесть. Дорога к водопаду — уже часть приключения. Нас ждёт путешествие по живописным горным серпантинам вдоль моря, поездка через рисовые поля, маленькие вьетнамские деревушки и зелёные холмы. Пейзажи будут сменяться один за другим, а ближе к финишу маршрут уводит нас вверх в горы: конечная точка находится на высоте около 1300 метров над уровнем моря. Сам водопад обрывается со скал с высоты около 40–45 метров. Ниже — прозрачное горное озеро, где можно искупаться и отдохнуть на природе, под звуки воды и пение птиц. Воздух здесь свежий и прохладный, а сама атмосфера словно замедляет время. Это идеальное место для тех, кто хочет сбежать от шума города и перезагрузиться.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание - пик-ник на водопаде.
- Трансфер - мото (пассажиром) или авто по желанию.
- Проводник (и) - я или//и кто-то из команды.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Завершение: Мы привезем Вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нячанга
