Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Что ждёт в этой поездке: уникальный маршрут через разные природные зоны Южного Вьетнама; завораживающие виды горных долин, моря и тропических лесов; погружение в атмосферу вьетнамской глубинки; отдых у водопада в тишине и уединении; купание в горном озере. Это больше, чем просто экскурсия. Это маленькое путешествие к себе — через природу, дорогу и красоту неизведанных мест.

Анатолий И Команда Гидов Ваш гид в Нячанге Индивидуальная экскурсия $150 за человека 🇷🇺 русский 9 часов 1-3 человека

Описание экскурсии Водопад Та Гу — самый высокий и живописный водопад провинции Кханьхоа. Он скрыт в горах, в 90 км. от Нячанга и в 50 км. от аэропорта Камрань. Это место не входит в стандартные туристические маршруты — и именно в этом его прелесть. Дорога к водопаду — уже часть приключения. Нас ждёт путешествие по живописным горным серпантинам вдоль моря, поездка через рисовые поля, маленькие вьетнамские деревушки и зелёные холмы. Пейзажи будут сменяться один за другим, а ближе к финишу маршрут уводит нас вверх в горы: конечная точка находится на высоте около 1300 метров над уровнем моря. Сам водопад обрывается со скал с высоты около 40–45 метров. Ниже — прозрачное горное озеро, где можно искупаться и отдохнуть на природе, под звуки воды и пение птиц. Воздух здесь свежий и прохладный, а сама атмосфера словно замедляет время. Это идеальное место для тех, кто хочет сбежать от шума города и перезагрузиться.

