Пронестись вдоль деревушек к горному водопаду, увидеть нетуристический Вьетнам (и влюбиться)
Пронесемся вдоль рисовых полей и плантаций авокадо и станем зрителями смены природы Южного Вьетнама при наборе высоты.
По буддийской традиции очистимся от грехов в храме Ту Ван, и наконец, окажемся у подножия великолепного горного водопада Та Гу в идиллии джунглей.
апр
апр
апр
апр
апр
апр
апр
даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога вдоль моря
Мы заберём вас из отеля в Нячанге и выедем за пределы города. Сначала дорога будет проходить вдоль моря по небольшому серпантину. Затем нас ждут рисовые поля, глухие деревушки, креветочные фермы, посадки хлебных деревьев и кофейные плантации. По пути сделаем остановку, чтобы выпить традиционный вьетнамский кофе. Да и вообще, вы можете останавливать гида в любом приглянувшемся месте, ведь на то она и индивидуальная экскурсия.
Храм Ту Ван и очищение от грехов
В 50 км от Нячанга мы сделаем остановку. Здесь находится храм Ту Ван: он интересен тем, что основная пагода построена из кораллов и ракушек, из них же построен лабиринт рядом. Его называют Лабиринт Дракона. Освещая путь фонариком смартфона, вы пройдете его полностью и таким образом сможете очиститься от грехов (так утверждают буддистские монахи).
Водопад Та Гу
Вот мы и на месте. Водопад Та Гу — самый большой водопад провинции Кхань Хоа. Изумительно красивое место, где можно отдохнуть от цивилизации и искупаться в горном озере. Вода срывается с высоты 40-45 метров, а затем продолжает спокойное течение. Конечная точка путешествия находится на высоте 1300 метров над уровнем моря. Воздух здесь чистый и прохладный, а уезжать не хочется и вовсе.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды
- Расстояние от Нячанга до водопадов — 90 км. Экскурсия длится 9 часов, но если вам захочется задержаться, мы вас не будем торопить.
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь (кроссовки, футболка с длинным рукавом), головной убор, защиту от солнца, купальные принадлежности и дорожную сумку или рюкзак
- Мы можем сменить байк на автомобиль. Стоимость экскурсии на авто Toyota Innova — 175 евро/чел., 264 евро/2 чел., 325 евро/3 чел.
Что включено в стоимость, а что нет
— Обед (местная традиционная кухня), традиционный вьетнамский кофе, тростниковый сок, питьевая вода
— Входные билеты
— Личные расходы и алкогольные напитки в стоимость не включены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.