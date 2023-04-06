Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга

Пронестись вдоль деревушек к горному водопаду, увидеть нетуристический Вьетнам (и влюбиться)

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На байке мы проедем по серпантину с видом на море и горные долины и увидим жизнь маленьких деревушек, где появление европейца — всё ещё диковинка.

Пронесемся вдоль рисовых полей и плантаций авокадо и станем зрителями смены природы Южного Вьетнама при наборе высоты.

По буддийской традиции очистимся от грехов в храме Ту Ван, и наконец, окажемся у подножия великолепного горного водопада Та Гу в идиллии джунглей.
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
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Описание

Что вас ожидает

Дорога вдоль моря

Мы заберём вас из отеля в Нячанге и выедем за пределы города. Сначала дорога будет проходить вдоль моря по небольшому серпантину. Затем нас ждут рисовые поля, глухие деревушки, креветочные фермы, посадки хлебных деревьев и кофейные плантации. По пути сделаем остановку, чтобы выпить традиционный вьетнамский кофе. Да и вообще, вы можете останавливать гида в любом приглянувшемся месте, ведь на то она и индивидуальная экскурсия.

Храм Ту Ван и очищение от грехов

В 50 км от Нячанга мы сделаем остановку. Здесь находится храм Ту Ван: он интересен тем, что основная пагода построена из кораллов и ракушек, из них же построен лабиринт рядом. Его называют Лабиринт Дракона. Освещая путь фонариком смартфона, вы пройдете его полностью и таким образом сможете очиститься от грехов (так утверждают буддистские монахи).

Водопад Та Гу

Вот мы и на месте. Водопад Та Гу — самый большой водопад провинции Кхань Хоа. Изумительно красивое место, где можно отдохнуть от цивилизации и искупаться в горном озере. Вода срывается с высоты 40-45 метров, а затем продолжает спокойное течение. Конечная точка путешествия находится на высоте 1300 метров над уровнем моря. Воздух здесь чистый и прохладный, а уезжать не хочется и вовсе.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды
  • Расстояние от Нячанга до водопадов — 90 км. Экскурсия длится 9 часов, но если вам захочется задержаться, мы вас не будем торопить.
  • Возьмите с собой удобную одежду и обувь (кроссовки, футболка с длинным рукавом), головной убор, защиту от солнца, купальные принадлежности и дорожную сумку или рюкзак
  • Мы можем сменить байк на автомобиль. Стоимость экскурсии на авто Toyota Innova — 175 евро/чел., 264 евро/2 чел., 325 евро/3 чел.

Что включено в стоимость, а что нет

— Обед (местная традиционная кухня), традиционный вьетнамский кофе, тростниковый сок, питьевая вода
— Входные билеты
— Личные расходы и алкогольные напитки в стоимость не включены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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