Мы прогуляемся по колоритной улице, где прямо между домами проложены железнодорожные пути, и найдем секретный проход, ведущий к католическому собору. Далее мы отправимся на набережную реки Кай, где вы увидите, в каких домах порой живут вьетнамцы, услышите местные истории, узнаете об особенностях вьетнамского строительства и о том, зачем рыбацкие лодки увешаны огромными лампами. Затем мы окунемся в атмосферу настоящего вьетнамского рынка. С раннего утра здесь кипит жизнь: готовится уличная еда, привозят свежие морепродукты — вас ждет буйство звуков, красок и запахов, которые лучше всего передают местный колорит. После яркой суеты мы найдем умиротворение в тихом дзен-буддийском монастыре, где живут монахи. Это место — настоящий островок покоя и тишины, спрятанный среди шумных городских кварталов. Или мы отправимся к статуе Большого Будды — впечатляющему символу духовности и силе веры, откуда открываются красивые панорамы города. По желанию группы мы можем сделать остановку в уютном местном кафе, чтобы перекусить и попробовать вьетнамский кофе (оплачивается отдельно). Важно: из-за особенностей дороги подъехать к пагоде Ким Сон может только обычная легковая машина. Если экскурсия проводится на микроавтобусе (группы от 3 человек), вместо пагоды Ким Сон мы отправимся к статуе Большого Будды — впечатляющей смотровой площадке с красивыми панорамами. Важная информация:

Экскурсия длится 4 часа, но при желании она может и затянуться — мы вас не торопим • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Надевайте удобную обувь и одежду (кроссовки, футболку с длинным рукавом) • Не забудьте нанести солнцезащитное средство • Возьмите с собой воду.