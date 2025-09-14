Мы отправимся на обзорную экскурсию по нетуристическому Нячангу. Вы увидите, как выглядит город за пределами курортной зоны и как на самом деле живут местные жители. Вы погрузитесь в другой Вьетнам
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по колоритной улице, где прямо между домами проложены железнодорожные пути, и найдем секретный проход, ведущий к католическому собору. Далее мы отправимся на набережную реки Кай, где вы увидите, в каких домах порой живут вьетнамцы, услышите местные истории, узнаете об особенностях вьетнамского строительства и о том, зачем рыбацкие лодки увешаны огромными лампами. Затем мы окунемся в атмосферу настоящего вьетнамского рынка. С раннего утра здесь кипит жизнь: готовится уличная еда, привозят свежие морепродукты — вас ждет буйство звуков, красок и запахов, которые лучше всего передают местный колорит. После яркой суеты мы найдем умиротворение в тихом дзен-буддийском монастыре, где живут монахи. Это место — настоящий островок покоя и тишины, спрятанный среди шумных городских кварталов. Или мы отправимся к статуе Большого Будды — впечатляющему символу духовности и силе веры, откуда открываются красивые панорамы города. По желанию группы мы можем сделать остановку в уютном местном кафе, чтобы перекусить и попробовать вьетнамский кофе (оплачивается отдельно). Важно: из-за особенностей дороги подъехать к пагоде Ким Сон может только обычная легковая машина. Если экскурсия проводится на микроавтобусе (группы от 3 человек), вместо пагоды Ким Сон мы отправимся к статуе Большого Будды — впечатляющей смотровой площадке с красивыми панорамами. Важная информация:
Экскурсия длится 4 часа, но при желании она может и затянуться — мы вас не торопим • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Надевайте удобную обувь и одежду (кроссовки, футболку с длинным рукавом) • Не забудьте нанести солнцезащитное средство • Возьмите с собой воду.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная реки Кай
- Пагода Ким Сон
- Местный рынок
- Статуя Большого Будды
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится 4 часа, но при желании она может и затянуться - мы вас не торопим
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Надевайте удобную обувь и одежду (кроссовки, футболку с длинным рукавом)
- Не забудьте нанести солнцезащитное средство
- Возьмите с собой воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
14 сен 2025
Марина замечательный экскурсовод и потрясающий человек! Сразу просила нас об интересах и мгновенно начала нашу экскурсию в интересующей нас тематике! Экскурсия прошла на одном дыхание, как встреча друзей! Спасибо большое! Обязательно вернемся
V
Vasilii
14 сен 2025
Отличный тур от команды гидов.
Показали крутые места Нячанга, куда сами бы мы вряд ли зашли. Раскрыли немного души города и горожан. Именно после этой экскурсии стало совсем легко изучать закоулки
Показали крутые места Нячанга, куда сами бы мы вряд ли зашли. Раскрыли немного души города и горожан. Именно после этой экскурсии стало совсем легко изучать закоулки
Н
Наталья
6 авг 2025
Отличная экскурсия! Гид Андрей очень интересно рассказал про жизнь и обычаи вьетнамцев, мы побывали в местах, куда сложно проехать на машине.
На байке с таким водителем ездить безопасно и очень комфортно.
Спасибо).
На байке с таким водителем ездить безопасно и очень комфортно.
Спасибо).
С
Сергей
30 июл 2025
Наша поездка началась со знакомства с гидом Анатолием, узнав наши интересы, мы отправились на комфортабельном автомобиле. Экскурсия была построена по предложенному маршруту, но учитывая возрастные особенности нашей семьи. Было интересно
Н
Наталья
9 июл 2025
Стараюсь в каждой стране брать подобные экскурсии. Понравилась организация, отношение. Анатолий и Андрей уверенные водители, показали нам Нячанг с изнанки: узкие улочки, храмы, мостики, была дегустация чая, кофе, кокосового смузи. Огромное спасибо! Рекомендую
Н
Никита
27 июн 2025
Клевые локации. Гид Андрей показал/рассказал много всего интересного!
О
Ольга
14 июн 2025
Ребята Марина и Андрей очень мило покатали нас по городу, действительно показали места, которые мы бы сами в жизни не нашли и где нет толп туристов.
Всё очень удобно, продуманно и очень интересно. Нам ну очень понравилась экскурсия.
Всё очень удобно, продуманно и очень интересно. Нам ну очень понравилась экскурсия.
D
Dvpavlovich
24 мая 2025
Были на экскурсии вдвоем на двух байках, гиды Марина и Андрей. 5 звезд однозначно, очень интересная подача, много интересной информации, Марина просто как энциклопедия) и места интересные посмотрели спокойно, размеренно,
В
Вера
2 мая 2025
Моим гидом была Марина. Было бы 10 звезд, поставила бы 11). Мне очень понравилась экскурсия. Марина аккуратно водит байк, с ней совершенно не страшно ездить. В силу обстоятельств, я попросила
С
Светлана
2 сен 2024
Самая замечательная и познавательная экскурсия, на которой была в Нячанге. Анатолий рассказывает настолько интересно, что даже мой 14-летний сын был очень заинтересован. Нам показали множество мест, которые раскрывают жизнь обычных
К
Кропачева
20 авг 2024
Были на экскурсии "Другой Нячанг" с Анатолием. Это потрясающе!!! Море информации, интереснейшие места, которые самим не найти. Благодаря Анатолию мы увидели изнанку вьетнамского рынка, нас накормил обедом сам настоятель буддийского монастыря, мы узнали легенды и исторические факты. Анатолий - очень глубокий и разносторонний человек. Однозначно рекомендуем эту экскурсию! (Проводилась на комфортном автомобиле, водителю отдельное спасибо!)
Т
Татьяна
15 авг 2024
Ездила на индивидуальную экскурсию "Другой Нячанг" с гидом Анатолием! Просто полный восторг!!! Когда вы сходите с исхоженных туристических троп, город открывается вам совсем с другой стороны! Увидели рыбацкие лодочки, проехали
О
Оксана
14 янв 2024
Мототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в восторге. Путешествовала по Вьетнаму в составе группы уже неделю, но
S
Sotnik-e
5 дек 2018
Очень мне понравилась экскурсия! Во первых на байке, а не совсеми в автобусе, во вторых это весело, в третьих проехаться/побывать в тех местах, где туристы или мало ходят.
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $50 за человека
Фотопрогулка
до 18 чел.
Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
Снорклинг, рыбалка, сапборд, фотосессия и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 11:00
24 дек в 10:00
27 дек в 11:00
$40 за человека
Индивидуальная
Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»
Прочувствовать колорит столицы с гидом - шеф-поваром вьетнамской кухни
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $240 за человека