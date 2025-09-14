Мои заказы

Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит

Знакомство с Нячангом за 4 часа
Мы отправимся на обзорную экскурсию по нетуристическому Нячангу. Вы увидите, как выглядит город за пределами курортной зоны и как на самом деле живут местные жители. Вы погрузитесь в другой Вьетнам
читать дальше

— тот, где кипит простая, неприукрашенная жизнь.

Мы посмотрим на самодельные дома из подручных материалов, расположенные на берегу реки Кай, а затем насладимся умиротворяющей тишиной в пагоде на горе. За одну экскурсию вы посетите самые аутентичные и неизведанные уголки города.

5
14 отзывов
Описание экскурсии

Мы прогуляемся по колоритной улице, где прямо между домами проложены железнодорожные пути, и найдем секретный проход, ведущий к католическому собору. Далее мы отправимся на набережную реки Кай, где вы увидите, в каких домах порой живут вьетнамцы, услышите местные истории, узнаете об особенностях вьетнамского строительства и о том, зачем рыбацкие лодки увешаны огромными лампами. Затем мы окунемся в атмосферу настоящего вьетнамского рынка. С раннего утра здесь кипит жизнь: готовится уличная еда, привозят свежие морепродукты — вас ждет буйство звуков, красок и запахов, которые лучше всего передают местный колорит. После яркой суеты мы найдем умиротворение в тихом дзен-буддийском монастыре, где живут монахи. Это место — настоящий островок покоя и тишины, спрятанный среди шумных городских кварталов. Или мы отправимся к статуе Большого Будды — впечатляющему символу духовности и силе веры, откуда открываются красивые панорамы города. По желанию группы мы можем сделать остановку в уютном местном кафе, чтобы перекусить и попробовать вьетнамский кофе (оплачивается отдельно). Важно: из-за особенностей дороги подъехать к пагоде Ким Сон может только обычная легковая машина. Если экскурсия проводится на микроавтобусе (группы от 3 человек), вместо пагоды Ким Сон мы отправимся к статуе Большого Будды — впечатляющей смотровой площадке с красивыми панорамами. Важная информация:
Экскурсия длится 4 часа, но при желании она может и затянуться — мы вас не торопим • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Надевайте удобную обувь и одежду (кроссовки, футболку с длинным рукавом) • Не забудьте нанести солнцезащитное средство • Возьмите с собой воду.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная реки Кай
  • Пагода Ким Сон
  • Местный рынок
  • Статуя Большого Будды
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия длится 4 часа, но при желании она может и затянуться - мы вас не торопим
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Надевайте удобную обувь и одежду (кроссовки, футболку с длинным рукавом)
  • Не забудьте нанести солнцезащитное средство
  • Возьмите с собой воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
Алина
14 сен 2025
Марина замечательный экскурсовод и потрясающий человек! Сразу просила нас об интересах и мгновенно начала нашу экскурсию в интересующей нас тематике! Экскурсия прошла на одном дыхание, как встреча друзей! Спасибо большое! Обязательно вернемся
V
Vasilii
14 сен 2025
Отличный тур от команды гидов.

Показали крутые места Нячанга, куда сами бы мы вряд ли зашли. Раскрыли немного души города и горожан. Именно после этой экскурсии стало совсем легко изучать закоулки
читать дальше

города самостоятельно и не париться на тему опасностей и реакции на незнакомцев. Вьетнамцы дружелюбны и гостеприимны, если ты к ним с душой.

Чай с молоком на острове, северный рынок, переулки около католического храма и самодельный мост - топ.

Спасибо Андрею и Толе за шикарную поездку!

Н
Наталья
6 авг 2025
Отличная экскурсия! Гид Андрей очень интересно рассказал про жизнь и обычаи вьетнамцев, мы побывали в местах, куда сложно проехать на машине.
На байке с таким водителем ездить безопасно и очень комфортно.
Спасибо).
С
Сергей
30 июл 2025
Наша поездка началась со знакомства с гидом Анатолием, узнав наши интересы, мы отправились на комфортабельном автомобиле. Экскурсия была построена по предложенному маршруту, но учитывая возрастные особенности нашей семьи. Было интересно
читать дальше

и детям и взрослым. Узкие улочки, жизнь изнутри, знаковые места, побывали внутри Будды. Закончили поездку в удивительном самобытном ресторане. Попробовали салат с медузой, салат со стеблем лотоса. Суп Лау с морепродуктами, который готовили сами, это восторг.
Спасибо, за отличное погружение в мир настоящего Вьетнама!

Н
Наталья
9 июл 2025
Стараюсь в каждой стране брать подобные экскурсии. Понравилась организация, отношение. Анатолий и Андрей уверенные водители, показали нам Нячанг с изнанки: узкие улочки, храмы, мостики, была дегустация чая, кофе, кокосового смузи. Огромное спасибо! Рекомендую
Н
Никита
27 июн 2025
Клевые локации. Гид Андрей показал/рассказал много всего интересного!
О
Ольга
14 июн 2025
Ребята Марина и Андрей очень мило покатали нас по городу, действительно показали места, которые мы бы сами в жизни не нашли и где нет толп туристов.
Всё очень удобно, продуманно и очень интересно. Нам ну очень понравилась экскурсия.
D
Dvpavlovich
24 мая 2025
Были на экскурсии вдвоем на двух байках, гиды Марина и Андрей. 5 звезд однозначно, очень интересная подача, много интересной информации, Марина просто как энциклопедия) и места интересные посмотрели спокойно, размеренно,
читать дальше

без спешки, автобусными турами вы туда точно не попадете, и с некоторыми покупками по ходу экскурсии помогли и информации по другим полезным локациям на вотсапп скинули. Как человек, не один год путешествовавший на мотоциклах, не могу не отметить аккуратное вождение. Вобщем это, наверное, одна из самых интересных поездок, ребятам огромное спасибо и удачи в дальнейшей деятельности.

В
Вера
2 мая 2025
Моим гидом была Марина. Было бы 10 звезд, поставила бы 11). Мне очень понравилась экскурсия. Марина аккуратно водит байк, с ней совершенно не страшно ездить. В силу обстоятельств, я попросила
читать дальше

перенести время экскурсии, Марина пошла мне навстречу, приехала, буквально через 20 минут. Она показала, как в действительности живут вьетнамцы, мы были в мужском монастыре,, в очень симпатичном местном ресторанчике, останавливались в красивых местах, она показала где лучше менять деньги, можно было задавать любые вопросы и получать на них развернутые ответы. Главное, сама экскурсия проходила без толп туристов и в местах, куда сам не поедешь, просто потому, что не сразу найдешь). Рекомендую этих ребят, поверьте, с ними интересно.

С
Светлана
2 сен 2024
Самая замечательная и познавательная экскурсия, на которой была в Нячанге. Анатолий рассказывает настолько интересно, что даже мой 14-летний сын был очень заинтересован. Нам показали множество мест, которые раскрывают жизнь обычных
читать дальше

людей, историю Вьетнама. Очень хочется отметить аккуратное вождение мотоцикла. Экскурсия безопасна и для тех, кто приезжает с детьми подростками. Очень жалко, что узнали об этой экскурсии только в конце отдыха (было с чем сравнить). Не успели съездить еще на одну. Анатолий, спасибо огромное! Ваши знания, подача информации, любовь ко Вьетнаму превосходны!

К
Кропачева
20 авг 2024
Были на экскурсии "Другой Нячанг" с Анатолием. Это потрясающе!!! Море информации, интереснейшие места, которые самим не найти. Благодаря Анатолию мы увидели изнанку вьетнамского рынка, нас накормил обедом сам настоятель буддийского монастыря, мы узнали легенды и исторические факты. Анатолий - очень глубокий и разносторонний человек. Однозначно рекомендуем эту экскурсию! (Проводилась на комфортном автомобиле, водителю отдельное спасибо!)
Т
Татьяна
15 авг 2024
Ездила на индивидуальную экскурсию "Другой Нячанг" с гидом Анатолием! Просто полный восторг!!! Когда вы сходите с исхоженных туристических троп, город открывается вам совсем с другой стороны! Увидели рыбацкие лодочки, проехали
читать дальше

вдоль деревушек, узнали о жизни местных жителей, продегустировали настоящий вьетнамский кофе! 😍 Анатолий учёл все пожелания и показал самые интересные для меня места в Нячанге! И всё это на байке!! 😍 Кто хочет промчаться с ветерком, получит кайф от поездки! Огромное спасибо! С удовольствием рекомендую

О
Оксана
14 янв 2024
Мототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в восторге. Путешествовала по Вьетнаму в составе группы уже неделю, но
читать дальше

за эти несколько часов узнала о Вьетнаме намного больше. Отдельная благодарность гиду Анатолию, мне очень повезло с ним. Видно что человек любит свою работу и Вьетнам. Было ощущение полного погружения в среду. Если вы открыты к новому, Всем советую не раздумывая ехать с ним и познавать такой великолепный и многогранный Вьетнам.

S
Sotnik-e
5 дек 2018
Очень мне понравилась экскурсия! Во первых на байке, а не совсеми в автобусе, во вторых это весело, в третьих проехаться/побывать в тех местах, где туристы или мало ходят.

