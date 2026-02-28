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Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам
Посетить пагоды Линь Фуок и Линь Унг, увидеть "Сумасшедший дом" и "Лики любви", попробовать чай
Начало: Ваш отель в Нячанге, 6:00
2 сен в 06:00
9 сен в 06:00
$135
$149 за человека
Другой Вьетнам (2 дня)
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 07:00
27 авг в 07:00
$220 за человека
На мотобайке по Данангу и Хойану
Начало: По договорённости
«Вас ждут два непохожих друг на друга города, живописные горные дороги, древние храмы, европейская архитектура, один из самых известных парков развлечений Азии и множество впечатлений, которые невозможно получить в рамках обычной экскурсии»
Расписание: По запросу.
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
$345 за человека
Легенды Вьетнама: Золотой мост и чарующий Хойан - из Нячанга
Начало: Лотос, Памятник, мемориал · провинция Кханьхоа, го...
«свободное время в парке развлечений (аттракционы, электросани, игровые залы и другое)»
$390 за билет
Из Нячанга в Сайгон: погружение в ритм мегаполиса
Начало: Ваш отель в центре Нячанга/удобная локация в центр...
Завтра в 19:00
27 авг в 19:00
$230 за всё до 10 чел.
Эксклюзивная экскурсия в Дельту Меконга из Нячанга
Начало: Нячанг
Завтра в 19:00
27 авг в 19:00
$335 за всё до 15 чел.
Весь топ Вьетнама + 5 дней на море! Мини-группа: 5 человек
Авторский тур по Вьетнаму - 13 дней, которые вы будете вспоминать годами. За 13 дней вы увидите не один Вьетнам
«Это туристический аттракцион, но, в то же время, и момент тишины внутри, когда вы формулируете своё желание и отпускаете его во Вселенную»
15 фев в 10:00
1 мар в 10:00
от 250 000 ₽ за человека
Из Нячанга в Сайгон: город контрастов - война, культура, жизнь
Начало: Лотос, Памятник, мемориал · провинция Кханьхоа, го...
Завтра в 17:30
27 авг в 17:30
$385 за человека
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