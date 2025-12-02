Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$770 за человека
Экспресс-трип по Вьетнаму: знаковые локации Ханоя и круиз по бухте Халонг
Половить кальмаров, исследовать пещеры Света и Тьмы и насладиться атмосферой Ханоя
Начало: Нячанг, ваш отель, время - по договорённости
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$550 за человека
Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам
Посетить пагоды Линь Фуок и Линь Унг, увидеть "Сумасшедший дом" и "Лики любви", попробовать чай
Начало: Ваш отель в Нячанге, 6:00
10 дек в 06:30
17 дек в 06:30
$155 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Горящие туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Нячанге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Нячанге в ноябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 155 до 770. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Горящие туры», 3 ⭐ отзыва, цены от $155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь