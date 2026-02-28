Из Нячанга в Сайгон: погружение в ритм мегаполиса
Начало: Ваш отель в центре Нячанга/удобная локация в центр...
«Вы увидите город глазами местного жителя: заглянете на легендарный рынок Бень Тхань, оцените изящество Оперного театра и познакомитесь с уникальным искусством лаковой живописи, создаваемой из яичной скорлупы и перламутра»
Завтра в 19:00
27 авг в 19:00
$230 за всё до 10 чел.
Эксклюзивная экскурсия в Дельту Меконга из Нячанга
Начало: Нячанг
«Мы отправимся в место, где река — это и дорога, и рынок, и кормилица»
Завтра в 19:00
27 авг в 19:00
$335 за всё до 15 чел.
Весь топ Вьетнама + 5 дней на море! Мини-группа: 5 человек
Авторский тур по Вьетнаму - 13 дней, которые вы будете вспоминать годами. За 13 дней вы увидите не один Вьетнам
«Старый город - объект наследия ЮНЕСКО, ночной рынок, крафтовые сувениры, катание на лодках, ритуал желаний, парк развлечений Ba Na Hills»
15 фев в 10:00
1 мар в 10:00
от 250 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Рынки»
Самые популярные туры этой рубрики в Нячанге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Нячанге в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Рынки" можно забронировать 3 тура от 230 до 250 000.
Туры на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Рынки», цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь