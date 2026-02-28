Найдено 3 тура в категории « Рынки » в Нячанге на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности На автобусе 1 день Из Нячанга в Сайгон: погружение в ритм мегаполиса Начало: Ваш отель в центре Нячанга/удобная локация в центр... «Вы увидите город глазами местного жителя: заглянете на легендарный рынок Бень Тхань, оцените изящество Оперного театра и познакомитесь с уникальным искусством лаковой живописи, создаваемой из яичной скорлупы и перламутра» $230 за всё до 10 чел. На лодке На катере 1 день Эксклюзивная экскурсия в Дельту Меконга из Нячанга Начало: Нячанг «Мы отправимся в место, где река — это и дорога, и рынок, и кормилица» $335 за всё до 15 чел. На лодке Канатная дорога Музыкальные теплоходы Круизы На поезде Велотуры На микроавтобусе 13 дней Весь топ Вьетнама + 5 дней на море! Мини-группа: 5 человек Авторский тур по Вьетнаму - 13 дней, которые вы будете вспоминать годами. За 13 дней вы увидите не один Вьетнам «Старый город - объект наследия ЮНЕСКО, ночной рынок, крафтовые сувениры, катание на лодках, ритуал желаний, парк развлечений Ba Na Hills» от 250 000 ₽ за человека Все туры Нячанга

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