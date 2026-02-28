Другой Вьетнам (2 дня)
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 07:00
27 авг в 07:00
$220 за человека
На мотобайке по Данангу и Хойану
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу.
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
$345 за человека
Легенды Вьетнама: Золотой мост и чарующий Хойан - из Нячанга
Начало: Лотос, Памятник, мемориал · провинция Кханьхоа, го...
«Кокосовый остров Затем нас ждёт весёлое путешествие по реке через джунгли: круглые вьетнамские лодки, лодки-карусели и караоке прямо на воде»
$390 за билет
Эксклюзивная экскурсия в Дельту Меконга из Нячанга
Начало: Нячанг
Завтра в 19:00
27 авг в 19:00
$335 за всё до 15 чел.
Весь топ Вьетнама + 5 дней на море! Мини-группа: 5 человек
Авторский тур по Вьетнаму - 13 дней, которые вы будете вспоминать годами. За 13 дней вы увидите не один Вьетнам
15 фев в 10:00
1 мар в 10:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «По рекам и каналам»
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