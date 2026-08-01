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Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам
Посетить пагоды Линь Фуок и Линь Унг, увидеть "Сумасшедший дом" и "Лики любви", попробовать чай
Начало: Ваш отель в Нячанге, 6:00
2 сен в 06:00
9 сен в 06:00
$135
$149 за человека
Другой Вьетнам (2 дня)
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 07:00
27 авг в 07:00
$220 за человека
На мотобайке по Данангу и Хойану
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу.
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
$345 за человека
Из Нячанга в Сайгон: погружение в ритм мегаполиса
Начало: Ваш отель в центре Нячанга/удобная локация в центр...
Завтра в 19:00
27 авг в 19:00
$230 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Утренние»
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