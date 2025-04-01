Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
1 апр в 08:00
8 апр в 08:00
$770 за человека
Мототур из Нячанга в Дананг: только для вашей компании
Проехать 700 км вдоль пляжей, через деревни и с заездом к пещерам и отведать местных блюд
Начало: Нячанг, место и время по договорённости
31 мар в 10:00
7 апр в 10:00
$380 за всё до 2 чел.
Экспресс-трип по Вьетнаму: знаковые локации Ханоя и круиз по бухте Халонг
Половить кальмаров, исследовать пещеры Света и Тьмы и насладиться атмосферой Ханоя
Начало: Нячанг, ваш отель, время - по договорённости
1 апр в 08:00
8 апр в 08:00
$550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «В мае»
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