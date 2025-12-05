Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Древняя столица острова Кюсю, самурайские замки и футуристические кварталы - за 1 день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$600 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
Откройте для себя сакральную сторону Фукуоки и почувствуйте тишину храмов
Начало: У вашего отеля, на станции «Хаката» или в порту Ха...
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$675
$750 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Курортные жемчужины Беппу и Юфуин - из Фукуоки
За один день побывать в вулканических «адах» и городке, где сезон клёнов особенно прекрасен
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$756
$840 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Фукуоки к чудесам Беппу: адские озёра и купальни
Отдохнуть на термальных источниках, у каждого из которых - свой цвет, форма и легенда
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$702
$780 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хакате в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хакате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Хакате в декабре 2025
Сейчас в Хакате в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 756 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Экскурсии на русском языке в Хакате (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Летние», 5 ⭐ отзывов, цены от $600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль