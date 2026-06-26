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Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии

Путешествие не про спешку, а про впечатления, атмосферу и знакомство с традициями страны
Это путешествие — для тех, кто хочет увидеть Японию вне шумных городов и познакомиться с её природной красотой.

Вы посетите самые живописные места у подножия Фудзи: озёра Яманакако и Кавагутико, традиционную деревню Осино Хаккай, древнее святилище Китагути Хонгу Фудзи Сэнгэн и знаменитую пагоду Чурейто.

Вас ждут захватывающие панорамы, атмосферные уголки старой Японии и возможность увидеть Фудзи с лучших ракурсов.
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии

Описание экскурсии

  • Озеро Яманакако — самое большое из пяти озёр Фудзи. Здесь можно увидеть лебедей, насладиться спокойной атмосферой и сделать первые панорамные фотографии горы.
  • Деревня Осино Хаккай — живописное поселение с кристально чистыми источниками, питаемыми талой водой Фудзи. Традиционная архитектура и старинный уклад жизни помогают почувствовать атмосферу старой Японии.
  • Цветочные поля и панорамные площадки (в зависимости от сезона). Весной — тюльпаны и немофила, летом — лаванда, осенью — яркие кохии и клёны. В любое время года отсюда открываются великолепные виды на Фудзи.
  • Пагода Чурейто — одна из самых известных смотровых площадок Японии, откуда открывается знаменитый вид на гору Фудзи и пятиэтажную пагоду.
  • Святилище Китагути Хонгу Фудзи Сэнгэн — древнее место паломничества, откуда столетиями начинался путь к вершине Фудзи. Здесь можно увидеть многовековые криптомерии и почувствовать духовную связь японцев с горой.
  • Озеро Кавагутико — одно из лучших мест для завершения путешествия. Прогулка по берегу озера, красивые виды на Фудзи и возможность сделать фотографии, которые останутся в памяти надолго.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет.
  • Обед и личные расходы оплачиваются отдельно.
  • Маршрут может незначительно меняться в зависимости от сезона, погодных условий и пожеланий участников.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Хаконе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 42 туристов
Живу в Японии у подножия горы Фудзи с 2002 года. Знаю много красивых, интересных и секретных мест с которыми с удовольствием поделюсь с вами. Могу встретить вас с порта Shimizu — с вашего круиза.

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