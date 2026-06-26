Это путешествие — для тех, кто хочет увидеть Японию вне шумных городов и познакомиться с её природной красотой.
Вы посетите самые живописные места у подножия Фудзи: озёра Яманакако и Кавагутико, традиционную деревню Осино Хаккай, древнее святилище Китагути Хонгу Фудзи Сэнгэн и знаменитую пагоду Чурейто.
Вас ждут захватывающие панорамы, атмосферные уголки старой Японии и возможность увидеть Фудзи с лучших ракурсов.
Вы посетите самые живописные места у подножия Фудзи: озёра Яманакако и Кавагутико, традиционную деревню Осино Хаккай, древнее святилище Китагути Хонгу Фудзи Сэнгэн и знаменитую пагоду Чурейто.
Вас ждут захватывающие панорамы, атмосферные уголки старой Японии и возможность увидеть Фудзи с лучших ракурсов.
Описание экскурсии
- Озеро Яманакако — самое большое из пяти озёр Фудзи. Здесь можно увидеть лебедей, насладиться спокойной атмосферой и сделать первые панорамные фотографии горы.
- Деревня Осино Хаккай — живописное поселение с кристально чистыми источниками, питаемыми талой водой Фудзи. Традиционная архитектура и старинный уклад жизни помогают почувствовать атмосферу старой Японии.
- Цветочные поля и панорамные площадки (в зависимости от сезона). Весной — тюльпаны и немофила, летом — лаванда, осенью — яркие кохии и клёны. В любое время года отсюда открываются великолепные виды на Фудзи.
- Пагода Чурейто — одна из самых известных смотровых площадок Японии, откуда открывается знаменитый вид на гору Фудзи и пятиэтажную пагоду.
- Святилище Китагути Хонгу Фудзи Сэнгэн — древнее место паломничества, откуда столетиями начинался путь к вершине Фудзи. Здесь можно увидеть многовековые криптомерии и почувствовать духовную связь японцев с горой.
- Озеро Кавагутико — одно из лучших мест для завершения путешествия. Прогулка по берегу озера, красивые виды на Фудзи и возможность сделать фотографии, которые останутся в памяти надолго.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет.
- Обед и личные расходы оплачиваются отдельно.
- Маршрут может незначительно меняться в зависимости от сезона, погодных условий и пожеланий участников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Хаконе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 42 туристов
Живу в Японии у подножия горы Фудзи с 2002 года. Знаю много красивых, интересных и секретных мест с которыми с удовольствием поделюсь с вами. Могу встретить вас с порта Shimizu — с вашего круиза.
Входит в следующие категории Хаконе
Похожие экскурсии на «Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии»
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
Завтра в 07:00
28 июн в 07:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
1 июл в 08:30
2 июл в 08:30
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
1 июл в 08:00
3 июл в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Отдых в горах на горячих источниках Хаконэ
Начало: Отель
$400 за всё до 8 чел.
от $465 за экскурсию