1 чел. По популярности 6 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Целебные воды Хаконе Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио Начало: В районе вокзала JR Shinjuku «Хаконе — ближайший к Токио крупный курорт на горячих источниках» $288 за всё до 4 чел. Пешая 10 часов 11 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ Начало: Отель путешественников в центральной части Токио «На экскурсии вы взглянете на легендарную гору Фудзи, посетите известные термальные источники, познакомитесь с местными музеями и святилищами, а также станете наблюдателями зрелища вулканической активности» $385 за всё до 8 чел. Пешая 9 часов Индивидуальная до 8 чел. Отдых в горах на горячих источниках Хаконэ Начало: Отель «Окунитесь в атмосферу умиротворения: в этой экскурсии по Хаконэ вы насладитесь горячими источниками, панорамами Фудзи и тишиной живописных озёр» $400 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Хаконе

