Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
«Хаконе — ближайший к Токио крупный курорт на горячих источниках»
Сегодня в 08:30
17 окт в 08:30
$288 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
«На экскурсии вы взглянете на легендарную гору Фудзи, посетите известные термальные источники, познакомитесь с местными музеями и святилищами, а также станете наблюдателями зрелища вулканической активности»
5 янв в 07:00
6 янв в 07:00
$385 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Отдых в горах на горячих источниках Хаконэ
Начало: Отель
«Окунитесь в атмосферу умиротворения: в этой экскурсии по Хаконэ вы насладитесь горячими источниками, панорамами Фудзи и тишиной живописных озёр»
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
$400 за всё до 8 чел.
