10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
«Достоинства национального парка»
23 сен в 07:00
24 сен в 07:00
$382 за всё до 8 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
24 сен в 08:00
25 сен в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Национальный парк Хаконе: индивидуальная экскурсия
Начало: Токио
«Предлагаем вам погрузиться в чарующую природу национального парка Хаконе, где каждый уголок наполнен магией японских ландшафтов»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
$360 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 августа 2024Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день! На машине нас забрали из отеля, по
- ННаталья9 августа 2024Прекрасное путешествие! Сергей очень ответственно подошел к организации экскурсии для нашей большой компании, нашел большую комфортную машину, организовал обед в
- EElena10 мая 2024Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
- ССветлана25 апреля 2024Экскурсия очень понравилось, но нам не хватило микрофона, чтоб слышно было всем. А так все прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Ирине.
- ММария18 февраля 2024Ездили на вулкан и пытались увидеть Фудзи, но она девушка капризная - не открылась. Зато скушав чёрное яйцо помолодели на
Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «Национальные парки»
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