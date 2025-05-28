Индивидуальная
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
«Фудзи-Хаконэ-Изу находится всего в 30 километрах от главной горы Японии, отсюда открываются фантастические виды на Фудзи»
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
от $450 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Отдых в горах на горячих источниках Хаконэ
Начало: Отель
«Начнётся оно с трансфера из вашего отеля и поездки по живописным дорогам с панорамами горы Фудзи, Хаконэ и озера Аси»
$400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Хаконе с гидом-востоковедом
Провести день среди гор, пейзажей и горячих источников
«В ясную погоду отсюда открываются одни из самых красивых видов на гору Фудзи»
Завтра в 16:00
10 июл в 08:00
от $500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Все было на высочайшем уровне! Огромное спасибо Ирине!
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И
Отличная поездка, остались очень довольны. Ирина- внимательный и чуткий гид, много знает. Посетили все, что могли и даже больше. С удовольствием будет рекомендовать эту поездку всем
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Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это была увлекательная поездка в
+6
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E
Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
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С
Экскурсия очень понравилось, но нам не хватило микрофона, чтоб слышно было всем. А так все прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Ирине.
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Ездили на вулкан и пытались увидеть Фудзи, но она девушка капризная - не открылась. Зато скушав чёрное яйцо помолодели на
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Нам эта экскурсия понравилась! Не смотря на то, что полил дождь и мы мало что смогли посмотреть. Канатная дорога еще
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Д
Большое спасибо за поездку!
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А
Нашу экскурсию проводила Ирина - удивительно комфортный гид во всех отношениях. Сдержанная и внимательная. Хотелось бы отметить эту черту в
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Удивительно насыщенная экскурсия по невероятно живописным местам!
Ирина - идеальный гид, потому что она очень пунктуальна, собранна, ответственна; при этом она
Ирина - идеальный гид, потому что она очень пунктуальна, собранна, ответственна; при этом она
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Всего 11 отзывов в Хаконе в категории "Горы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «Горы»
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