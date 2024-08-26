Экскурсии по паркам Хаконе

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Хаконе на русском языке, цены от $360. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Пешая
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
«Достоинства национального парка»
23 сен в 07:00
24 сен в 07:00
$382 за всё до 8 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
24 сен в 08:00
25 сен в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
Национальный парк Хаконе: индивидуальная экскурсия
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Национальный парк Хаконе: индивидуальная экскурсия
Начало: Токио
«Предлагаем вам погрузиться в чарующую природу национального парка Хаконе, где каждый уголок наполнен магией японских ландшафтов»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
$360 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 августа 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день! На машине нас забрали из отеля, по
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    дороге много рассказали про Японию, про традиции, культуру, мы увидели шапку Фудзи. Получили ответы на все наши вопросы!) Программу поездки корректировали под наши пожелания. Национальный парк однозначно стоит посетить! Очень красивое озеро Аши, Долина гейзеров. Плюс, на машине было очень удобно переезжать от одной локации к другой. А после экскурсии нас отвезли в рекан, который мы забронировали, что тоже было очень удобно. Легкое и приятное общение, высокий сервис и насыщенная программа. Нам было очень интересно! Рекомендуем обратиться к Сергею и Михаилу🔥

    Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
  • Н
    Наталья
    9 августа 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Прекрасное путешествие! Сергей очень ответственно подошел к организации экскурсии для нашей большой компании, нашел большую комфортную машину, организовал обед в
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    красивым месте с прекрасной кухней. Очень интересный рассказчик, очень хорошо знает историю и умеет интересно ее преподнести. Мы много успели посмотреть красивых мест, получили множество незабываемых впечатлений и сделали огромное количество прекрасных фотографий и видео. Однозначно рекомендую.

  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
    Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
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    общей, так и деталями. Очень спокойно и увлекательно рассказывает. Ира очень чётко распланировала весь маршрут и помогала нам пунктуально передвигаться по нему, чтобы все успеть.

  • С
    Светлана
    25 апреля 2024
    Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
    Экскурсия очень понравилось, но нам не хватило микрофона, чтоб слышно было всем. А так все прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Ирине.
  • М
    Мария
    18 февраля 2024
    Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
    Ездили на вулкан и пытались увидеть Фудзи, но она девушка капризная - не открылась. Зато скушав чёрное яйцо помолодели на
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    7 лет. Пролетели на фуникулере над извергающем серу вулканом. Ирина организовала Онсен с индивидуальной закрытой территорией, т. к. у нас были татуировки. Впечатлений много. Было познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «Парки»

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  3. Национальный парк Хаконе: индивидуальная экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Хаконе в сентябре 2024
Сейчас в Хаконе в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 360 до 699. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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