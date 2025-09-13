Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
Сегодня в 06:00
16 сен в 06:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
Начало: По договоренности
13 окт в 09:00
16 окт в 09:00
$273 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
Начало: На станции «Кита-Камакура»
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$320 за всё до 5 чел.
